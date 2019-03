Berlusconi agli italiani | “Fiducia nel governo? Sei un Coglione” | Beppe Grillo non tarda

Marco Travaglio - la valanga di insulti su Matteo Salvini : 'Subito a cuccia. Sa che se torna con Berlusconi...' : Su una cosa Marco Travaglio ha ragione: 'La partita del Tav non è affatto finita, anzi è appena cominciata'. Per il resto, l'editoriale del direttore sul Fatto quotidiano è una impressionante, ...

Berlusconi - Salvini e Meloni insieme a Cagliari. Siparietto sulla Tav tra il Cavaliere e il ministro : "Anche oggi siamo qui, tutti insieme, in una conferenza stampa unitaria del centrodestra. In Abruzzo ha portato bene, speriamo lo stesso in Sardegna". Lo ha detto Giorgia Meloni, aprendo la conferenza stampa con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Dopo l'Abruzzo quindi, i tre leader del centrodestra si ritrovano insieme anche a Cagliari alla vigilia delle elezioni regionali in Sardegna.Salvini però, rispondendo alla domanda se l'eventuale ...

Elezioni Sardegna - Berlusconi - Meloni e Salvini oggi insieme a Cagliari. Per i grillini si profila un'altra disfatta : oggi i tre tenori del centrodestra - Berlusconi, Meloni e Salvini - insieme a Cagliari chiudono la campagna elettorale del Centrodestra per le Regionali in Sardegna. I pronostici dicono che il loro ...

Marco Travaglio : "Salvini - Di Maio e Renzi : tutti posseduti da Berlusconi" : tutti posseduti da Silvio Berlusconi. Nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano, il direttore Marco Travaglio dipinge tutti gli attuali leader politici, sia di maggioranza che di opposizione, come se fossero "posseduti" dal Cav. "Il 18 febbraio è la classica data da segnare in nero sul calendario. Gli storici la ricorderanno come il primo giorno dell'ennesima resurrezione di B. Nel giro di un'ora, fra le 21 e le 22, tutto il fronte politico ...

Matteo Renzi - genitori ai domiciliari. Lui parla come Berlusconi : “Strategia giudiziaria per eliminarmi? Si sbagliano” : A meno di un’ora dalla notizia degli arresti domiciliari per i suoi genitori, l’ex premier Matteo Renzi ha pubblicato un post su facebook per annullare un appuntamento pubblico, ma soprattutto per commentare la vicenda e difendere Tiziano Renzi e Laura Bovoli. Usando parole che ricordano quelle usate da un suo predecessore, Silvio Berlusconi. Con affermazioni come: “Se non avessi fatto politica la mia famiglia non sarebbe ...

Brexit - Berlusconi : 'Scriverò una lettera agli inglesi - è importante recuperare la Gran Bretagna' : Sempre sul fronte della politica estera, il leader di Forza Italia si è occupato anche di Russia. 'In Crimea erano stanchi di stare dentro un'Ucraina in piena crisi economica, con un governo che loro ...

Il Giornale - redazione contro l’editore Paolo Berlusconi : “Tagli le rendite dei suoi parenti prima dei nostri stipendi” : Dopo lo sciopero del 5 settembre, il primo nella storia della testata, la redazione de Il Giornale è ancora sul piede di guerra contro i contratti di solidarietà al 30% proposti dall’editore Paolo Berlusconi. La rappresentanza sindacale dei giornalisti (cdr) ha dato una settimana di tempo all’azienda per presentare un piano di rilancio che consenta di invertire la tendenza al calo dei ricavi dalle vendite e dalla pubblicità ...

"Comprano i voti dei poveri" : Berlusconi si scaglia contro il reddito (che aveva promesso anche lui) : Il leader di Forza Italia attacca a testa bassa i 5 Stelle. Ma in campagna elettorale diceva: "I poveri vanno aiutati...

Berlusconi agli elettori M5S : 'Come si fa a ragionare così? Siete una vergogna’ : Intervistato da Barbara Palombelli su Rete 4 a Stasera Italia, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha discusso della situazione politica ed economica nel nostro Paese e in tutto l’Occidente, rivolgendo per l’ennesima volta un appello rivolto indistintamente a tutti gli italiani. Nella fase conclusiva dell’intervista, infatti, preparata per l’occasione dalla conduttrice Mediaset, il Cavaliere ha nuovamente attaccato il vicepremier ...

Berlusconi agli italiani : "Siete una vergogna. Aprite gli occhi" : "italiani siete una vergogna, siete fuori di testa. Lo dico a tutti. Aprite gli occhi. Perché vi affidate a questo governo di incapaci? Devono aprire gli occhi". Silvio Berlusconi a 'Stasera Italia' su Retequattro non si è risparmiato nell'attacco alla maggioranza giallo-verde e ai suoi elettori. "Io sono qui per senso di responsabilità, la politica mi fa schifo", ha aggiunto il Cavaliere "Ma come si fa a ragionare cosi'! italiani ...

Forza Cavaliere Berlusconi - la battaglia contro il m5s la vincerai - parola di Feltri : Secondo Vittorio Feltri, Berlusconi ha un arma per contrastare e buttare a terra il M5S, attaccare il reddito di cittadinanza Finalmente Forza Italia si è data una mossa. Ha capito, pur con deplorevole ritardo, che l’unica maniera per mettere a sedere il M5S è quello di impedirgli la distribuzione urbi et orbi del reddito di cittadinanza. Cosa che si può fare in un solo modo: raccogliere le firme allo scopo di indire un referendum ...

Sanremo 2019 - quella sera che Venditti sostituì Berlusconi al fianco di Baglioni : Avrebbe dovuto esibirsi Berlusconi. Cantare in diretta a L’Ultimo Valzer di Fazio e Baglioni, in onda su RaiDue. Era il 1999. A bloccare il suo intervento fu Enzo Cheli, allora presidente dell’Authority per le Telecomunicazioni, in base alle disposizioni che vietano la partecipazioni di politici a trasmissioni non di propaganda elettorale alla vigilia delle votazioni (le regionali erano imminenti). Al suo posto, accanto a Baglioni, ...