Beppe Grillo | A Silvio Berlusconi gli scappano parole come peti

Beppe Grillo in Calabria : "Qui meno domande per il reddito di cittadinanza. O lavorate tutti in nero o siete tutti ndranghetisti" : Una battuta nel suo stile provocatorio. Dopo l'affondo contro gli abruzzesi ("Ci restituiscano i 700mila euro che gli abbiamo dato l'anno scorso", aveva detto dopo la sconfitta alle regionali), questa volta Beppe Grillo se la prende con i calabresi. Nel corso del suo spettacolo "Insomnia - Ora dormo!" a Catanzaro, il comico fondatore del Movimento 5 Stelle ha parlato del reddito di cittadinanza: "La Calabria è la regione che in assoluto ...

Luigi Di Maio e Davide Casaleggio - il golpe perfetto : come hanno fatto fuori Beppe Grillo dal M5s : La firma dell' abdicazione Beppe Grillo l'ha vergata il 20 dicembre 2017. Ma finché la carta è stata nascosta, non cantava, e Grillo è stato per 15 mesi come la salma di Tito circolante su un treno per la Jugoslavia, un po' cadavere sacro, un po' marionetta contro cui tirare le freccette per preserv

Beppe Grillo - la reazione dell'ex fondatore contro Di Maio : Becchi - la profezia apocalittica : Dopo l'ultima modifica allo statuto dell'associazione del Movimento 5 stelle che ha materialmente estromesso Beppe Grillo da ogni carica che conta, l'interrogativo che serpeggia tra gli attivisti grillini è proprio sulla reazione del fondatore, declassato a garante. Il prof. Paolo Becchi, che lo con

M5s - spunta l’atto costitutivo del 2017 : Di Maio e Davide Casaleggio risultano come fondatori - Beppe Grillo è il garante : Luigi Di Maio e Davide Casaleggio sono i fondatori dell’associazione Movimento 5 stelle 2017. E’ quanto emerge nell’atto costitutivo dell’associazione, firmato a Milano il 20 dicembre del 2017, e depositato presso il Tribunale di Genova nell’ambito del processo che vede contrapposta l’associazione del 2009 e quella creata appunto a fine 2017. Non figurava nella lista dei documenti pubblicati sul Blog delle Stelle nel post del 30 dicembre 2017, ...

Beppe Grillo in Calabria per 4 tappe del suo show : Stasera a Corigliano, domani a Catanzaro, mercoledì a Reggio e giovedì a Rende. COSENZA - Dopo undici anni di assenza con suoi spettacoli, l'ultimo al palasport di Crotone nel 2008, Beppe Grillo è da ieri in Calabria per quattro tappe del suo nuovo one man show "Insomnia " Ora dormo" , predisposte dalla show Net di Ruggero ...

Di Maio e Casaleggio nuovi fondatori del M5S. Beppe Grillo non c’è più : Lo showman era sempre stato al centro delle associazioni precedenti. La carta firmata il 20 dicembre 2017

Luigi Di Maio e Davide Casaleggio fondatori M5s - Beppe Grillo garante : Luigi Di Maio e Davide Casaleggio sono i fondatori del Movimento 5 stelle. Mentre Beppe Grillo è solo il garante. È quanto risulta dall'atto costitutivo della nuova associazione. Lo riporta il Corriere della sera.Tre pagine che cambiano la pelle del Movimento e danno inizio alla nuova fase, quella lanciata a Italia 5 Stelle a Rimini con l'elezione del nuovo capo politico e che arriva fino ad oggi. Tre pagine sanciscono l'atto ...

Beppe Grillo contestato da una decina di attivisti M5s a Lecce : ‘Traditi su Tap e Ilva’ : Una decina di persona hanno duramente contestato Beppe Grillo sabato sera a Lecce davanti al teatro Politeama, dove si teneva il suo spettacolo “Insomnia (ora dormo!)“. attivisti Cinquestelle che ora accusano il comico di “aver tradito i valori del M5s” per il cedimento sul gasdotto Tap e la posizione sull’Ilva di Taranto. Per questo la contestazione è stata rivolta anche al ministro per il Sud, Barbara Lezzi. Oltre ...

Beppe Grillo contestato a Bari : "Dimettiti e restituisci il simbolo : dall'Ilva a Tap troppi errori" : Uno sparuto numero di manifestanti ha atteso il comico fuori dal Teatro Team dove si è svolto lo spettacolo Insomnia. Grillo ha offerto simbolicamente mandarini al pubblico per contestarlo

Beppe Grillo festeggia la partenza del reddito di cittadinanza : "Auguri di buon lavoro a tutti i gufi del paese" : "Oggi è il 6 marzo 2019, il mio pensiero, e il mio augurio di buon lavoro, vanno ai gufi di tutto il Paese". Si apre così l'intervento di Beppe Grillo sul Fatto quotidiano, per festeggiare la partenza del reddito di cittadinanza."Si tratta soltanto del primo passo - aggiunge -, eppure stormi di gufi hanno già la bava alla bocca", mentre si chiede "la ragione di tanto accanimento gufatico". Secondo Grillo non si tratta di ...