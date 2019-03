Beppe Bergomi | il fuori onda dopo la sconfitta dell' Inter sta facendo impazzire il web

Beppe Bergomi e la gaffe fuori onda : “Che palle - che palle ragazzi”. Poi spiega : Un giovedì amaro per i tifosi dell’Inter che hanno dovuto salutare l’Europa League dopo la sconfitta a San Siro contro l’Eintracht Francoforte per una rete a zero, all’andata il match si era concluso a reti inviolate. La gara giunge al termine, il telecronista Massimo Marianella e il commentatore Beppe Bergomi salutano il pubblico di Tv 8 e Sky Sport, che hanno trasmesso la partita in contemporanea. L’ex difensore ...