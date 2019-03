Beppe Bergomi confessa | “da bambino tifavo Milan”

calcioweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019)è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Sul mondiale vinto nel 1982: “Avevo 18 anni, devo tutto a quella squadra e ad Enzo Bearzot. Abbiamo battuto l’Argentina di Maradona, il Brasile di Zico, la Germania, eravamo veramente forti”. Su Italia 90: “Una ferita ancora aperta. Eravamo una grande squadra, giocavamo molto bene, la semifinale con l’Argentina al Napoli l’abbiamo persa ai rigori, un peccato. L’atmosfera che avevamo vissuto il mese in cui abbiamo giocato a Roma era veramente speciale. Magari i tifosi napoletani si arrabbiano per questo racconto, però credetemi, a Roma c’era una atmosfera unica, il pullman viaggiava verso lo stadio tra due ali di folla, ...

