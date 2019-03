Basket | Serie A 2019 | 22a giornata | Milano-Venezia big match | Varese ospita Cremona

Calendario Serie A Basket giornata 22 di ritorno - orari partite : Calendario Serie A Basket giornata 22 di ritorno, orari partite La 22a giornata della Serie A Basket andrà in scena Domenica 17 Marzo. Si parte con Torino-V.Bologna che si giocherà alle ore 12:00, nel match di mezzogiorno si affronteranno la 14a e la decima in classifica, la partita si disputerà al Palavela di Torino. A seguire scenderà in campo la capolista Milano, a quota 36 punti, che affronterà la seconda forza del campionato, il ...

Montegranaro - Basket Serie A2 : Stefano Vanoncini sarà il vice allenatore della Poderosa fino al 2020/2021 : La Poderosa Pallacanestro Montegranaro è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con coach Stefano Vanoncini per prolungare la sua permanenza in gialloblu alla fine della stagione 2020/2021. ...

Basket - i migliori italiani della 21a giornata di Serie A. Vitali e Abass luci nella foschia bresciana - grandi partite per Ruzzier e Moraschini : Anche la ventunesima giornata di Serie A è andata in archivio con tutte le sue otto partite spalmate su tre giorni e tanti differenti orari. L’Italia cestistica, quella dei giocatori, ha cercato di mettere in mostra alcuni dei suoi migliori elementi, e lo ha fatto in particolare per ciò che riguarda gli esterni. La palma di miglior italiano del turno va a uno che la sua partita l’ha persa: è Luca Vitali. Il play della Germani Basket ...

Basket - serie A Milano non si ferma - Reggio Emilia ancora ko : Reggio Emilia - Nel testacoda della 21esima giornata di serie A Milano fatica più del previsto, ma alla fine si impone su Reggio Emilia, che incassa il settimo ko di fila. A trascinare la squadra di ...

Basket : serie A - R.Emilia-Milano 67-71 : ANSA, - ROMA, 11 MAR - Grissin Bon Reggio Emilia-Ax Milano 67-71 nel posticipo della 21/a giornata del campionato di serie A. Milano è prima con 36 punti e Reggio Emilia resta all'ultimo posto con 10.

Basket - Serie A : Reggio Emilia-Milano 67-71 nel posticipo : Reggio Emilia-Milano 67-71 Milano supera Reggio Emilia e gli infligge la settima sconfitta consecutiva grazie alle buone prestazioni di Kuzminskas, 14 punti, e Tarczewski, 10,, ai padroni di casa ...

Basket - 21a giornata Serie A 2019 : Milano non brilla ma sbanca Reggio Emilia nel posticipo : Minimo sforzo e massimo risultato per Milano. La formazione allenata da Simone Pianigiani ha sconfitto Reggio Emilia con il punteggio di 67-71 nel posticipo della 21a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket e si è confermata in testa alla classifica con ampio margine sulle inseguitrici. Mike James (14 punti) e Mindaugas Kuzminskas (14 punti) hanno trascinato al successo la squadra lombarda in una serata non particolarmente brillante, mentre ...

Basket Serie A - Milano torna a sorridere in trasferta : 67-71 a Reggio Emilia : TORINO - Il 21° turno di Serie A si chiude con il classico testacoda: prima contro ultima della classifica, in campo l' Olimpia Milano e Reggio Emilia . La squadra di Pianigiani torna a vincere in ...

Basket Serie A - Milano batte Reggio Emilia 67-71 : Milano - Olimpia Milano e Reggio Emilia si sfidano nel posticipo della 21° giornata di Serie A . La prima e l'ultima della classe scendono in campo al PalaBigi : la squadra di Pianigiani ha perso le ...

Basket – Serie A : l’Olimpia non dà scampo a Reggio Emilia - terzo successo consecutivo per gli uomini di Pianigiani : Niente da fare per il fanalino di coda del torneo al cospetto della capolista, che si impone in trasferta con il punteggio di 67-71 Tutto come da pronostico nel posticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie A, che mette di fronte Reggio Emilia e l’Olimpia Milano. Niente da fare per l’ultima in classifica, costretta ad alzare bandiera bianca al cospetto della capolista nonostante un’ottima prestazione ...

Basket femminile - le migliori italiane della 21a giornata di Serie A1. Ilaria Milazzo indomita - ma il premio del coraggio è di Giulia Gatti : Come già in più di un’occasione nel corso della stagione, l’Italia mostra gli artigli in questa ventunesima giornata della Serie A1 di Basket femminile (che però non è la penultima, ma la terzultima, a causa dello spostamento della ventesima al 24 marzo). Diverse, infatti, sono le prestazioni da rimarcare, ma ce n’è una che, più di tutte, va apprezzata non già per i numeri in quanto tali, ma soprattutto perché chi l’ha ...

LIVE Reggio Emilia-Olimpia Milano - Serie A Basket 2019 DIRETTA : vantaggio milanese a fine terzo quarto (51-58) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Grissin Bon Reggio Emilia-Olimpia Milano, match valevole per la 21a giornata della Serie A di basket. Il posticipo di questo turno di campionato sarà il più classico dei testacoda, visto che l’Olimpia è in vetta alla classifica con 34 punti, mentre i padroni di casa sono ultimi con solo dieci punti. Milano è reduce dalla trasferta di Mosca e potrebbe avere già la testa alla sfida di giovedì sera ...

