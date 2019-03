Basket | Eurolega 2019 | Simone Pianigiani | “Volevamo regalare un’altra notte speciale a

oasport

(Di venerdì 15 marzo 2019) C’è gioia, ma anche necessità di mantenere il mirino ben puntato sulle ultime quattro partite contro Real Madrid, Panathinaikos, Fenerbahce e Anadolu Efes, nelle dichiarazioni che escono da qualsiasi bocca targata Olimpia Milano dopo la vittoria sull’Olympiacos. La primaveramente importante di questo finale di stagione regolare è terminata bene, ma ce ne sono altre quattro da vivere col fiato sospeso all’ombra del Duomo, per arrivare al risultato raggiunto per l’ultima volta nel 2014.Queste le parole di coacha Eurosport: “Siamo stati difensivamente molto solidi, è chiaro che nella ripresa abbiamo fatto meglio in difesa. Non possiamo giocare quarti come il secondo, però sono felice e soprattutto abbiamo iniziato la partita bene. Abbiamo iniziato un grande terzo quarto. Ci serve vivere partite così, momenti come questo. E’ ...

