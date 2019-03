Barbara D’Urso incorona “il seno più grande al mondo” | Francesca Giuliano la curvy più

Barbara D’Urso a 19 anni : il vecchio poster vestita «da tifosa del Napoli» : Da anni la vediamo in tv su Canale 5 e in generale sulle reti Mediaset, ma non tutti forse sanno che Barbara D’Urso, all’anagrafe Maria Carmela D’Urso, ha un passato napoletano: è infatti originaria proprio di Napoli, dove ha vissuto fino a 19 anni prima di approdare in tv prima su Telemilano e poi sui canali del Biscione. In questi giorni, come scrive Fanpage, sui social è tornata a girare una sua vecchia foto: una Barbara giovanissima, appena ...

Live Non è la D’Urso - Balotelli attacca Barbara : “Vergognati!” : Mario Balotelli attacca Barbara D’Urso dopo la puntata di Live – Non è la D’Urso Duro attacco di Mario Balotelli a Barbara D’Urso dopo la prima puntata di Live Non è la D’Urso. Il calciatore ha scritto sul suo profilo Instagram un insulto alla conduttrice per alcune vicende del passato: “D’Urso, hai campato per mesi in tv con la storia di mia figlia e ora sei là a fare la vittima? Fa male vero? ...

Fabrizio Corona chiede scusa a Barbara D’Urso in diretta tv : Le scuse di Fabrizio Corona a Barbara D’Urso durante la prima puntata di “Live – Non è la D’Urso” sono finalmente arrivate. Fabrizio Corona è entrato nello studio sulle note di “Soldi” di Mahmood per il suo mea culpa in diretta: «ho sbagliato io per primo, i figli non si toccano». Fabrizio Corona e Barbara D’Urso sono sempre stati in guerra, soprattutto perchè l’ex paparazzo aveva pubblicato ...

Ascolti tv - Live Non è la d’Urso supera le aspettative di Barbara D’Urso (e La porta rossa) : Esordio vincente per Live – Non è la d’Urso, il nuovo programma di Barbara d’Urso che ha debuttato nel prime time di Canale 5 mercoledì 13 marzo. Il talk di Carmelita, infatti, registra 2.796.000 telespettatori pari al 17.13% di share. Un risultato che supera le aspettative della conduttrice stessa, la quale alla vigilia dell’esordio ha confidato ai giornalisti di puntare al 12%, soglia di cui necessita al momento ...

Barbara D’Urso parte bene : gli ascolti di Live Non è la D’Urso : Barbara D’Urso in prima serata sfiora il 20%: gli ascolti di Live Non è la D’Urso Capelli raccolti, trucco leggero ma elegante e vestita con un tailleur d’argento, Barbara D’Urso ha inaugurato il suo nuovo programma sperimentale in prime time Live – Non è la D’Urso. “Sono terrorizzata, ma ho tantissima voglia di entrare nelle vostre case”, sono state queste le parole con cui la padrona di casa ha ...

Eleonora D’Urso : età - marito e carriera. Chi è la sorella di Barbara : Eleonora D’Urso: età, marito e carriera. Chi è la sorella di Barbara Chi è la sorella di Barbara D’Urso Eleonora D’Urso reciterà accanto alla sorella Barbara nella terza stagione de La dottoressa Giò. L’attrice vestirà i panni della paziente Chiara, donna dolce e gentile che è sposata con un avvocato. Barbara D’Urso non è quindi l’unica in famiglia a lavorare nel mondo dello spettacolo. La presentatrice napoletana, pur utilizzando ...

Corona chiede scusa a Barbara D’Urso e poi fa una promessa importante : Il confronto tra Fabrizio Corona e Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso Fabrizio Corona si è scusato Barbara d’Urso. L’ex re dei paparazzi è stato ospite della prima puntata di Live-Non è la d’Urso, il nuovo show in prime time di Canale 5. Corona è rimasto in studio per poco: alle 23 è dovuto […] L'articolo Corona chiede scusa a Barbara d’Urso e poi fa una promessa importante proviene da Gossip e Tv.

Giovanni Ciacci attacca Veronica Maya da Barbara D’Urso : “Sovranista” : Barbara d’Urso: Giovanni Ciacci litiga con Veronica Maya La seconda ospite di Live non è la d’Urso è stata Heather Parisi, che ha causato un vero putiferio nello studio di Barbara d’Urso. L’ex giudice di Amici 17 ha infatti parlato della sua rinascita avvenuta dopo il parto delle sue gemelline all’età di 50 anni. Un argomento che ha visto schierarsi da una parte lo psichiatra Alessandro Meluzzi e Veronica Maya, e ...