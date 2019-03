Barbara D' Urso | il Napoli e quella foto sul Guerino

Barbara D'Urso - lo scatto che fa impazzire mezza Italia : a 19 anni - fisico perfetto : È diventata virale la foto di Barbara D'Urso immortalata in una veste piuttosto insolita. Lo scatto, infatti, risale a quando era una ragazzina e simpatizzava per la squadra della sua città, il Napoli.

Barbara D’Urso incorona “il seno più grande al mondo” : Francesca Giuliano la curvy più famosa d’Italia [GALLERY] : 1/11 ...

Balotelli contro Barbara D’Urso : “Vergognati” : Da ormai due settimane Fabrizio Corona è finito nel mirino per il noto filmato, costato il posto a due autori, inviato a Riccardo Fogli a L’Isola dei Famosi. Nonostante questo Barbara D’Urso ha scelto di ospitarlo al debutto di “Live-Non è la D’Urso“, il nuovo talk show del mercoledì in onda su Canale 5, per ricevere le sue scuse per alcune vicende del passato, tra cui l’aver fotografo suo figlio spacciando ...

Il fratello di Meghan Markle - Thomas - da Barbara D'Urso : 'Voglio conoscere mio nipote' : Io vorrei riunire la famiglia e far capire al mondo che c'è amore nella nostra famiglia. Vorrei conoscere mio nipote'. Thomas Markle alla sorella Meghan: 'Ti auguro una vita meravigliosa' Infine, ...

