Bankitalia | debito lievita a 2 358 miliardi di euro

finanza.lastampa

(Di venerdì 15 marzo 2019) Continua ad aumentare ilpubblico in Italia . Secondo gli ultimi dati di, ilè cresciuto a gennaio di 41,3rispetto dicembre 2018, portandosi ad un livello di 2.358 ...

bancaditalia : “Il #debito sovrano nei bilanci delle #banche italiane non è un problema, lo sono il #debitopubblico che è troppo a… - Linkerbiz : RT @repubblica: Bankitalia, debito record a 2.358 miliardi. Nel 2018 i Btp in mano agli stranieri sono scesi di 47 miliardi - repubblica : Bankitalia, debito record a 2.358 miliardi. Nel 2018 i Btp in mano agli stranieri sono scesi di 47 miliardi [news a… -