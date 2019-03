Banca del Giappone ancora ferma sulla politica ultra-accomodante

Palermo : assalto a una Banca - arrestato uno della banda : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Palermo ha identificato ed arrestato uno dei componenti della banda di malviventi che, lo scorso dicembre, tentarono un assalto, fallendolo, all’Agenzia Unicredit di via Emilia. A procedere all’arresto di Giuseppe Oneto, 21enne, incensurato della

"Io - Monti - le mie cinque vite ora lancio la Banca del futuro" : Milano Fuori ci sono i fregi littori disegnati accanto ai binari della Stazione Centrale. Dentro ipad, schermi, telefonini: è il futuro che bussa e ci vuole una certa dose di fantasia per capire che siamo in una banca. "Ci siamo sistemati in questo vecchio ufficio postale - sorride Corrado Passera - per me è un ritorno a casa, a una mia vita precedente anche se quella di adesso ha ritmi impegnativi: stamattina alle 7,30 abbiamo festeggiato il ...

Banca Finint : Giovanni Perissinotto nuovo amministratore delegato : Milano, 12 mar., askanews, - Giovanni Perissinotto, membro del cda di Banca Finint, assume la carica di amministratore delegato della Banca dopo che Luciano Colombini è stato indicato per assumere la ...

I consulenti del cambiamento : dal Gabinetto fotocopia di Moavero al collaboratore di Tria che viene da Banca Etruria : Poi, però, ritroviamo proprio Claudia Bugno con Tria: il ministero dell'economia lo devi pur fare andare avanti. Il vero centro gravitazionale del ministero, tuttavia, è Renata Pavlov . Il capo della ...

Banca Ifis - Bossi non verrà confermato amministratore delegato : ROMA - Giovanni Bossi, con il rinnovo del cda di Banca Ifis, non sarà più l'amministratore delegato dell'istituto. Sebastien Egon Fürstenberg, che tramite 'La Scogliera' controlla la Banca ...

Ciclismo - Strade bianche - a Piazza del Campo sBanca la Van Vleuten : Successo per distacco della 36enne olandese Annemiek Van Vleuten nella quinta edizione delle Strade bianche al femminile. La Van Vleuten, iridata della crono e regina del giro rosa in carica, ha ...

Salvatore Settis - Salviamo Pisa dal ritorno delle Bancarelle sotto la torre : Un contorno utile solo per abbellire e rendere più accattivanti i luoghi del commercio, attrarre clienti, stimolare l'economia, aiutare i politici a raccattare voti negoziando favori con associazioni ...

Napoli - il business nero delle mimose : sequestrate le Bancarelle abusive : Nell?ambito dei controlli mirati al contrasto dell?abusivismo commerciale, messi in campo su tutto il territorio cittadino dal comandante della Polizia municipale di Napoli, generale Ciro...

Volley – Serie A2 Credem Banca : l’anticipo del sabato regala la sfida tra Catania e Club Italia Crai : Serie A2 Credem Banca: l’A.M. Club Italia Crai Roma vola a Catania per l’anticipo del sabato Per la decima giornata di ritorno della Serie A2 Credem Banca, l’Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma sarà impegnato in Sicilia, dove domani alle ore 20.30 (diretta Lega Volley Channel), affronterà la Elios Messaggerie Catania. La gara di domani mette di fronte due formazioni che hanno fatto un percorso molto simile in campionato fino a ...

In Edicola sul Fatto del 7 Marzo : Tav - Salvini arruola l’Ue e schiera il Bancarottiere : Vertice infinito Tav, Salvini arruola l’Ue e schiera il bancarottiere Tensione a Palazzo Chigi: leghisti presenti in massa Bruxelles a gamba tesa: “Perderete i fondi”. Chiamata Salvini-Katainen di Carlo Di Foggia Il treno di spade di Marco Travaglio Quando c’era da decidere sul gasdotto Tap, i 5Stelle erano contro e la Lega era pro: Conte fece il presidente del Consiglio e, in base all’analisi giuridica sui costi-benefici, decise che ormai ...

UBI Banca - Citadel Europe aumenta lo short selling : Citadel Europe, dal 4 marzo, ha incrementato le vendite su UBI Banca dallo 0,46% allo 0,51%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte. Nel frattempo, a ...

Visco frena la corsa all'oro dei sovranisti : i lingotti della Banca d'Italia non si toccano : Da tempo circola l'ipotesi che la Bce potrebbe mettere in campo un nuovo round di operazioni di rifinanziamento per sostenere l'economia europea in frenata e anche le banche italiane. Le parole di ...

La crisi della più grossa Banca tedesca : ultima speranza per salvare salvare Deutsche Bank : ... a partire da Goldman Sachs e Bank of America, non sulla Brexit o sul rallentamento dell'economia della Germania, ma su come rianimare le due principali banche tedesche Deutsche Bank e CommerzBank, ...

Risultati Premier League - il Chelsea sBanca il campo del Fulham : in gol Higuain [FOTO] : 1/25 AFP/LaPresse ...