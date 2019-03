Balotelli contro Barbara D’Urso | “Vergognati”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2019) Da ormai due settimane Fabrizio Corona è finito nel mirino per il noto filmato, costato il posto a due autori, inviato a Riccardo Fogli a L’Isola dei Famosi. Nonostante questoD’Urso ha scelto di ospitarlo al debutto di “Live-Non è la D’Urso“, il nuovo talk show del mercoledì in onda su Canale 5, per ricevere le sue scuse per alcune vicende del passato, tra cui l’aver fotografo suo figlio spacciando una sigaretta rollata per uno spinello.”Il perdono va dato sempre: in questo caso io ho accettato le tue scuse, non so se lo farà mio figlio, ma l’importante è che tu l’abbia fatto pubblicamente”, ha risposto la conduttrice nella prima parte del loro in. Tra gli spettatori del nuovo programma di Canale 5 presente anche Marioche, dopo aver assistito alla scena in tv, ha sbottato sul suo profilo Instagram attaccando la ...

