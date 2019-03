huffingtonpost

(Di venerdì 15 marzo 2019) La Francia insorge contro ogni forma di estremismo e agisce con i suoi partner contro il terrorismo nel mondo" twitta il presidente francese, Emmanuel Macron... "È stato con orrore e profonda ...

AlvaroschAlvaro : Avvisate il Governo della strage in Nuova Zelanda - antonellacaniat : Avvisate il Governo della strage in Nuova Zelanda - feodi1 : Avvisate il Governo della strage in Nuova Zelanda -