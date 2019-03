Australia | Mercedes davanti alle Red Bull nelle FP2 Ferrari 5° e 9°

F1 Gp Australia - doppietta Mercedes nelle seconde libere : MELBOURNE - doppietta Mercedes nella seconda sessione di prove libere del Gp d'Australia: il campione del mondo Lewis Hamilton, con il tempo di 1.22.600, ha preceduto il compagno di squadra Valtteri ...

Formula 1 - Australian GP : la Ferrari si “nasconde” nelle FP2 - la Mercedes è già davanti a tutti : La Ferrari ha dato la netta sensazione di voler camuffare le proprie qualità nelle FP2 del Australian GP dominate da Hamilton Australian GP, la Mercedes è già davanti a tutti nelle FP2, con Lewis Hamilton capace di migliorare decisamente il tempo di questa mattina nelle FP1 staccando gli avversari più blasonati con un 1.22.600 da urlo. Alle spalle del campione del Mondo c’è il compagno Bottas, con le Ferrari a distanza. Vettel ...

LIVE F1 - GP Australia 2019 in DIRETTA : prove libere in tempo reale. Parte il grande duello Ferrari vs Mercedes : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d’Australia 2019, primo round del Mondiale di F1. Sul tracciato dell’Albert Park, a Melbourne, si comincerà a fare sul serio. Le nuove monoposto inizieranno a prendere confidenza con il circuito cittadino Australiano per definire nel migliore dei modi il set-up. Prende il via la grande sfida tra Ferrari e Mercedes. Un campionato che dovrebbe vivere ancora una volta ...

F1 - GP Australia 2019 : la Mercedes è subito corsa ai ripari! Replicato il concetto dell’ala anteriore della Ferrari a Melbourne : C’era da esserne abbastanza certi ma di sicuro alla Mercedes piace sempre stupire e contraddirsi nello stesso tempo, relativamente a certe dichiarazioni. I test collettivi di F1 a Barcellona avevano evidenziato come la soluzione “outwash” dell’ala anteriore della Ferrari fosse stata premiante dal punto di vista della stabilità della monoposto e della prestazione. A detta degli uomini delle Frecce d’Argento, per ...

Formula 1 - GP Australia. Hamilton : 'Ferrari avanti - ma in Mercedes c'è tanta energia' : Il suo impegno per questo sport lo ha reso un pilastro della F1. Il suo contributo è inestimabile. Possa riposare in pace", ha detto Hamilto, appasso vsibilmente scosso con tutti gli altri presenti ...

Formula 1 - GP Australia : la sfida Mercedes-Ferrari e il bilancio su tutti i team : L'Albert Park si sta preparando ad aprire le danze. Magari a fare anche qualche scherzetto regalando inaspettate sorprese. Ma in Australia - stando ai test conclusi settimana scorsa a Barcellona - la ...

F1 - la Mercedes porterà una terza versione della W10 nel GP d’Australia. Nuovo cambio in corsa per rispondere alla Ferrari : Un Nuovo cambio, una terza versione della W10: la Mercedes non si accontenta e vuol trovare la quadratura del cerchio in vista dell’esordio stagionale nel Mondiale di F1 che avverrà tra un paio di settimane in Australia a Melbourne. “Anche se siamo molto entusiasti di questa vettura, sappiamo che cambierà di Nuovo ogni millimetro quando raggiungeremo la prima gara a Melbourne” le parole di James Allison, direttore tecnico ...