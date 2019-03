Attentato Nuova Zelanda | morti e feriti | cosa è successo e video in diretta

termometropolitico

(Di venerdì 15 marzo 2019)ininai danni dei musulmani riunitisi in moschea a Christchurch, in occasione del venerdì di preghiera, da parte di un gruppo di suprematisti bianchi di estrema destra. 3 uomini e una donna i sospetti assalitori che sono stati fermati. L’assalto nelle moschee è stato anche filmato inFacebook: ilè circolato nei primi momenti dopo la strage, ma grazie anche l’intervento del social network alla fine è stato ritirato. La polizia e le persone sui social invitano a non mostrarlo né a farlo circolare. Si parla di 17 minuti di insensata follia, tra grida e tiri al bersaglio.Erano le 13.40 locali (l’1 e mezza del mattino qui in Italia) quando un commando armato ha fatto irruzione in due moschee per fare una strage. Stando alle ...

SkyTG24 : Uno degli assalitori dell'attentato a #Christchurch in Nuova Zelanda ha trasmesso in streaming la strage. Vi mostri… - Agenzia_Italia : 40 morti nell'attentato in Nuova Zelanda. Su uno dei caricatori ci sarebbe il nome di Luca Traini… - HuffPostItalia : Attentato in Nuova Zelanda, sui caricatori delle armi il nome di Luca Traini -