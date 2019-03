Attentato Nuova Zelanda | ecco cosa succede continuando a giocare con l’odio

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2019) Continuate acol fuoco. Tranquilli, continuate acon i sentimenti peggiori della gente, con la paura, con il rancore, con la chiusura mentale. E continuate pure acon il razzismo dicendo che tanto non esiste, che non è un problema. Continuate anche aconPoi, perché prima o poi, che qualcuno dall’altra parte del mondo prende e uccide decine di immigrati in un luogo di culto inneggiando a un estremista di destra italiano che a Macerata si era messo a sparare a caso a chiunque non avesse la pelle bianca. E allora forse dovreste capire che ci state portando verso il baratro. Che, a furia di inventare nemici invece di affrontare problemi, la nostra comunità diventa sempre più tossica, sempre più arroccata e arcigna.Vana speranza, non capirete. Anzi, capireteme ma non farete nulla. Perché siete in cattiva fede. Stronzi. ...

