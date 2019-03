Attentato in Nuova Zelanda - qualcuno avverta Palazzo Chigi della strage : Diversi leader mondiali stanno affidando a Twitter i loro messaggi di condanna e di cordoglio dopo la strage terroristica nelle due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda. Nella notte il terribile Attentato, di matrice suprematista, ha causato almeno 49 morti, suscitando un'ondata di indignazione in tutto il mondo. Silenzio invece da Palazzo Chigi: né Giuseppe Conte, né i vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, né il ...

Attentato Nuova Zelanda. “Luca Traini” - “Migration compact” - “Kebab remover” : le scritte sui fucili usati dal terrorista : “Luca Traini“. “Sebastiano Venier“. “1571“, anno della battaglia di Lepanto. Ma anche “migration compact” e “kebab remover“. Sono alcune delle scritte che compaiono sulle armi utilizzate da Brenton Tarrant, il 28 australiano indicato dalle forze di polizia neozelandesi come autore dell’attacco alle due moschee di Christchurch, in cui sono morte almeno 49 persone. L'articolo ...

Nuova Zelanda - Attentato a Christchurch in due moschee : la strage in diretta Facebook : Un terribile attentato si è verificato alle 13:40 ora locale, all'1:40 ora italiana, a Christchurch, in Nuova Zelanda, dove un commando di quattro persone ha aperto il fuoco in due diverse moschee. Erano le 13:40 ora locali, quando i killer sono entrati in azione. Il folle gesto, secondo quanto riferisce TgCom24, è stato preannunciato su Facebook da uno degli attentatori, che ha poi trasmesso in diretta il video della strage (prontamente ...

Attentato Nuova Zelanda - 40 morti in diretta Facebook. La violenza diventa show (e noi siamo complici) : 40 morti in diretta Facebook sono l’ultimo stadio del terrorismo che arriva nelle nostre case, quasi esistesse uno spargimento di sangue “partecipativo”. La strage di Christchurch, nella tranquilla Nuova Zelanda, è l’ennesimo segnale della follia omicida che trova nei social network uno pericoloso strumento di amplificazione. La violenza inaudita va a caccia di “like”, ipnotizzando chi seduto alla tastiera – invece di avvisare le Forze ...

Nuova Zelanda - tutti i dettagli dell'Attentato alla moschea di Christchurch : Tante le manifestazioni di solidarietà da mondo della politica italiana per un caso che ci riporta con la mente alla strage di Macerata: da Nicola Zingaretti Ci stringiamo alle famiglie delle vittime ...

Nuova Zelanda - la decisione dell’Attentato dopo la sconfitta in Francia di Marine Le Pen : L'attentato in Nuova Zelanda, a Christchurch, è stato portato avanti da Brenton Tarrant, uno degli assalitori, che ha pianificato il tutto negli ultimi due anni. Tra gli eventi scatenanti non solo l'attentato di Stoccolma del 2017, come descrive lui stesso nel manifesto, ma anche le elezioni francesi in cui Emmanuel Macron ha sconfitto Marine Le Pen.Continua a leggere

Nuova Zelanda - il "manifesto" dell'Attentatore : "Vendetta - ispirato a Breivik" : L'assalto armato a due moschee di Christchurch è una delle pagine più tristi e drammatiche della storia della Nuova Zelanda. L'attacco ha causato la morte di circa 50 persone e il ferimento di altre 27. Ad aprire il fuoco è stato un commando di cui hanno fatto parte 3 uomini e una donna. Uno degli attantatori ha deciso di "raccontare" sui social, in diretta, l'attacco. Nelle immagini un uomo parla davanti alla videcoamera mentre guida e impugna ...

Chi è l’Attentatore della moschee in Nuova Zelanda : Brenton Tarrant - immigrato 28enne : Il killer della strage delle due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda, è un cittadino 28enne australiano immigrato in Nuova Zelanda. Preparava l'attacco da due anni. "Ho viaggiato molto, io non odio i popoli nelle loro terre ma chi invade l'occidente, ho preso la decisione da solo per garantire un futuro alla mia gente nonostante io abbia avuto rapporti con molti gruppi nazionalisti" ha spiegato nel suo delirante manifesto.Continua a leggere

Attentato in Nuova Zelanda - la catena dell'estremismo razzista che porta da Traini a Christchurch : Proviamo a mettere insieme quello che abbiamo, qui la cronaca aggiornata in tempo reale,. L'autore, o gli autori , si è preoccupato di spiegare il suo gesto con un lungo «manifesto» xenofobo e ...

Attentato Nuova Zelanda : morti e feriti - cosa è successo e video in diretta : Attentato Nuova Zelanda: morti e feriti, cosa è successo e video in diretta Attentato in Nuova Zelanda ai danni dei musulmani riunitisi in moschea a Christchurch, in occasione del venerdì di preghiera, da parte di un gruppo di suprematisti bianchi di estrema destra. 3 uomini e una donna i sospetti assalitori che sono stati fermati. L’assalto nelle moschee è stato anche filmato in diretta Facebook: il video è circolato nei primi momenti dopo ...

"Il mio cuore si spezza". Il dolore di Russell Crowe per l'Attentato in Nuova Zelanda. Poi in lingua maori : "Kia Kaha" : "Il mio cuore si spezza". Russell Crowe, attore e regista neozelandese, esprime in un tweet il dolore per la strage in Nuova Zelanda dove sono state attaccate due moschee. "Morti senza senso, inutili e crudeli - scrive Crowe - Il mio cuore si spezza per tutte le famiglie coinvolte e per la meravigliosa gente della Nuova Zelanda, ai cui cuori questo dolore resterà legato per molto tempo". "Kia Kaha", conclude l'attore, che in lingua maori ...

Nuova Zelanda - Attentato contro due moschee in diretta web : 49 morti - oltre 20 feriti. I 17 minuti di terrore : Ha aggiunto di aver scelto la Nuova Zelanda a causa della sua posizione, per dimostrare che anche le parti più remote del mondo non sono esenti da «immigrazione di massa». L'attentatore cita tra gli ...