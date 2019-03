Attentato in Nuova Zelanda | sui caricatori delle armi il nome di Luca Traini

huffingtonpost

(Di venerdì 15 marzo 2019) I nomi di vari personaggi responsabili di uccisioni di stranieri erano impressi suiautomatiche deglirimoschee di Christchurch. Tra questi quello dil'uomo autore di un raid a Macerata che aveva aperto il fuoco contro alcuni stranieri nel centro della città marchigiana.Le immagini si vedevano in un tweet diffuso da uno dei terroristi, poi rimosso dalla polizia, ma in rete hanno continuato a circolare. Insieme alle immagini continua a circolare il manifesto "anti-immigrati e anti-musulmani"."In un tweet postato da uno terroristi si vedevano anche alcuniautomatiche, dove erano riportati nomi di terroristi tra cui quello dell'italiano". (Sebastiano Venier è uno dei protagonisti della battaglia di Lepanto del 1571)#Christchurchpic.twitter.com/jbCOR6aS8W— Adil (@unoscribacchino) ...

