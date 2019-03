Attentato in Nuova Zelanda | la catena dell' estremismo razzista che porta da Traini a

Attentato Nuova Zelanda : morti e feriti - cosa è successo e video in diretta : Attentato Nuova Zelanda: morti e feriti, cosa è successo e video in diretta Attentato in Nuova Zelanda ai danni dei musulmani riunitisi in moschea a Christchurch, in occasione del venerdì di preghiera, da parte di un gruppo di suprematisti bianchi di estrema destra. 3 uomini e una donna i sospetti assalitori che sono stati fermati. L’assalto nelle moschee è stato anche filmato in diretta Facebook: il video è circolato nei primi momenti dopo ...

"Il mio cuore si spezza". Il dolore di Russell Crowe per l'Attentato in Nuova Zelanda. Poi in lingua maori : "Kia Kaha" : "Il mio cuore si spezza". Russell Crowe, attore e regista neozelandese, esprime in un tweet il dolore per la strage in Nuova Zelanda dove sono state attaccate due moschee. "Morti senza senso, inutili e crudeli - scrive Crowe - Il mio cuore si spezza per tutte le famiglie coinvolte e per la meravigliosa gente della Nuova Zelanda, ai cui cuori questo dolore resterà legato per molto tempo". "Kia Kaha", conclude l'attore, che in lingua maori ...

Attentato Nuova Zelanda - premier : ‘Violenza senza precedenti. Colpito chi ci aveva scelto come casa - quindi noi’ : “Molte delle persone colpite da questo atto di estrema violenza saranno della nostra comunità di migranti e rifugiati. La Nuova Zelanda è la loro casa, dovrebbero essere al sicuro”. E’ quanto ha detto premier neozelandese, Jacinda Ardern, commentando gli attacchi alle moschee di Christchurch definendoli “uno straordinario e senza precedenti atto di violenza”. Stiamo vivendo uno dei “giorni più tristi” per il ...

Attentato in Nuova Zelanda - prima della strage il manifesto "anti-immigrati e anti musulmani" : Poco prima della strage nelle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, sui social erano state pubblicate 87 pagine "anti-immigrati e anti-musulmani". Un manifesto poi bloccato dalla polizia. Il commando composto da quattro persone aveva postato sui social quella che era la loro dichiarazione di intenti."Questo è un genocidio bianco" si leggeva nelle pagine pubblicate su twitter. "Un genocidio bianco" contro la sostituzione "etnica ...

Attentato in Nuova Zelanda - sui caricatori delle armi il nome di Luca Traini : I nomi di vari personaggi responsabili di uccisioni di stranieri erano impressi sui caricatori delle armi automatiche degli Attentatori delle moschee di Christchurch. Tra questi quello di Luca Traini l'uomo autore di un raid a Macerata che aveva aperto il fuoco contro alcuni stranieri nel centro della città marchigiana.Le immagini si vedevano in un tweet diffuso da uno dei terroristi, poi rimosso dalla polizia, ma in rete hanno continuato ...

