Attacco Nuova Zelanda | Sebastiano Venier e Marcantonio Bragadin | chi sono i due eroi

(Di venerdì 15 marzo 2019) Laè dall’altra parte del mondo, l’Italia è lontanissima, eppure gli attentatori australiani anti-islamici hanno citato la storia europea, in particolare quella della Serenissima Repubblica di Venezia. Sui mitra chestati usati per la strage di Christchurch cii nomi di tre italiani. Dueveneziani che sidistinti nella guerra contro l’Impero Ottomano, il terzo è Luca Traini, il ventottenne di Tolentino che sparò per strada contro gli immigrati a Macerata, il 3 febbraio 2018. Per i tentati omicidi è stato condannato a 12 anni di carcere.I due veneziani appartengono alla storia della Repubblica.perché fermò gli ottomani nella battaglia di Lepanto,perchè resistette all’assedio di Famagosta e dopo la resa venne torturato in modo bestiale per giorni, prima di essere scorticato vivo....

Agenzia_Ansa : #NuovaZelanda, strage in due moschee: almeno 40 i morti, 'E' terrorismo'. Autore ha trasmesso attacco in diretta -… - Roberto_Fico : Lascia sgomenti il terribile attacco terroristico alle due moschee in Nuova Zelanda a #Christchurch. Atti di violen… - SkyTG24 : Sono decine le vittime di un attacco contro due moschee a #Christchurch in Nuova Zelanda. Qui tutti gli aggiornamen… -