Aston Martin Rapid E | James Bond passa all' auto elettrica

La nuova hypercar AM-RB 003 di Aston Martin consente di usare lo smartphone come display : Dall'edizione 2019 del Salone dell'auto di Ginevra arriva un'interessante novità targata Aston Martin : stiamo parlando di AM-RB 003 L'articolo La nuova hypercar AM-RB 003 di Aston Martin consente di usare lo smartphone come display proviene da TuttoAndroid.

Aston Martin - Supporterà i giovani piloti inglesi : La Aston Martin si è ritagliata un ruolo centrale per la promozione e lo sviluppo dei futuri campioni del mondo inglesi , assumendo il ruolo di partner principale nel progetto BRDC Young Driver of the Year. Il costruttore inglese, infatti, si schiera accanto al British Racing Drivers Club, contribuendo in maniera significativa al premio che ogni anno viene assegnato a una giovane stella nascente inglese.Una spinta verso la F.1. A partire da ...

Aston Martin Valkyrie - 1.000 CV non bastano : Sono ormai quasi due anni che si parla della hypercar Aston Martin, che all'inizio non aveva nemmeno un nome ma soltanto una sigla a definirla. Oggi, però, la Valkyrie è quasi pronta per essere commericializzata in pochissime unità (non più di 150) e a un prezzo stratosferico (circa 3 milioni di euro). Sotto il cofano posteriore si trova il 6.5 V12 aspirato costruito dalla Cosworth che lo ha progettato con gli stessi criteri in voga nella ...