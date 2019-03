Asti, a 2 anni da solo in strada senza scarpe: il papà, che dormiva a casa, arrestato per droga (Di venerdì 15 marzo 2019) I carabinieri di Asti hanno notato un bambino di poco più di due anni che, senza scarpe e con il pigiama, stava vagando per strada. Ben presto hanno individuato l’appartamento da dove si era allontanato il piccolo e lo hanno portato a casa. Lì hanno trovato il padre di 25 anni che non si era accorto dell’assenza del figlio e che in casa nascondeva della droga.



