Ascolti TV 14 marzo 2019 | Che Dio ci aiuti 5 vola alto | share alle stelle

Ascolti tv giovedì 14 marzo 2019 : Prime Time Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 5 ha registrato nella prima puntata .000 telespettatori, share % e nella seconda, in seconda serata, .000, %. Su Rai 2 Popolo Sovrano, quarta puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Capitan Fantastic ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Fast ...

Ascolti TV | Mercoledì 13 marzo 2019. Non è La D’Urso parte dal 17.1% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 13 marzo 2019, su Rai1 – dalle 21.01 alle 22.51 – l’incontro di Champions League Bayern Monaco-Liverpool ha conquistato 3.593.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.42 all’1.08 – la prima puntata di Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.796.000 spettatori pari al 17.1% di share (Buonanotte Live di 12 minuti: 903.000 – ...

Ascolti Tv 12 marzo 2019. Vincono le Meraviglie di Angela e Allegri : 4 - 5 milioni per i Tesori della Penisola - 3 milioni per la Juve su ... : Ascolti Tv di martedì 12 marzo 2019 . Su vince la serata con una media di oltre 4,5 milioni di spettatori pari al 19,3% di share. Al secondo posto troviamo un'altra meraviglia, la Juve ntus di ...

