Antonio Tajani | il ragazzo del Tasso che amò il Re e poi il Cavaliere

Antonio Tajani dice che forse «ha sbagliato con l’italiano» : Lo ha detto in un'intervista in cui cerca di spiegare, un po' goffamente, le sue dichiarazioni giustificazioniste del regime fascista

Antonio Tajani - Lezzi (M5s) : “Le sue parole su Mussolini dimostrano tutta la sua pochezza e ignoranza” : “Le parole di Antonio Tajani su Mussolini? dimostrano tutta la sua pochezza e ignoranza”. A dirlo la ministra per il Sud, Barbara Lezzi, a margine della sua visita a Made expo, la rassegna internazionale dell’architettura, design e edilizia in corso alla fiera di Milano a Rho. L'articolo Antonio Tajani, Lezzi (M5s): “Le sue parole su Mussolini dimostrano tutta la sua pochezza e ignoranza” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Antonio Tajani e l'elogio a Mussolini : 'Anche cose positive' - Sky TG24 - : Il vicepresidente di Forza Italia: "Condanno leggi razziali, vicenda Matteotti e dichiarazione di guerra al mondo, bene infrastrutture e bonifiche". Bufera sul presidente dell'Europarlamento

La protesta dell’Europarlamento contro Antonio Tajani dopo le frasi su Mussolini : “Si dimetta” : protesta al Parlamento europeo contro il presidente dell'Assemblea, Antonio Tajani, dopo le sue affermazioni su Benito Mussolini. Eurodeputati in piedi in Aula per protesta: in molti chiedono all'esponente di Forza Italia di ritirare le sue dichiarazioni o di dimettersi dal ruolo di presidente del Parlamento Ue.Continua a leggere

Valanga di critiche su Antonio Tajani dopo le parole su Mussolini : "Chiedo al presidente di ritirare le sue dichiarazioni su Mussolini altrimenti si ritiri lui stesso". Quando l'eurodeputato belga Philippe Lamberts si risiede al suo posto in aula a Strasburgo, si alzano in piedi i suoi colleghi di gruppo, ma anche i socialisti, la sinistra del Gue. Applaudono con standing ovation sull'attacco di Lamberts al presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani per le sue dichiarazioni su Benito Mussolini ("Ha fatto ...

Rivolta contro Antonio Tajani a Strasburgo dopo le parole su Mussolini : "Chiedo al presidente di ritirare le sue dichiarazioni su Mussolini altrimenti si ritiri lui stesso". Quando l'eurodeputato belga Philippe Lamberts si risiede al suo posto in aula a Strasburgo, si alzano in piedi i suoi colleghi di gruppo, ma anche i socialisti, la sinistra del Gue. Applaudono con standing ovation sull'attacco di Lamberts al presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani per le sue dichiarazioni su Benito Mussolini ("Ha fatto ...

Antonio Tajani e l'elogio a Mussolini : 'Anche cose positive' - Sky TG24 - : Il vicepresidente di Forza Italia: "Condanno leggi razziali, vicenda Matteotti e dichiarazione di guerra al mondo, bene infrastrutture e bonifiche". Critiche dal leader europeo dei Socialisti e Democratici e dal M5s

Cosa pensa Antonio Tajani di Benito Mussolini : "Ha fatto delle cose positive" ma "non era certamente un campione della democrazia", ha detto in un'intervista a Radio24

Antonio Tajani : “Mussolini ha fatto anche cose positive”. Bufera sul presidente dell’Europarlamento : Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, finisce al centro delle polemiche per le parole pronunciate a Radio 24 su Benito Mussolini: "Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s’è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive". Protestano i Socialisti europei.Continua a leggere

Antonio Tajani : 'Sono un antifascista - chi strumentalizza si vergogni' : "Si vergogni chi strumentalizza le mie parole sul fascismo. Sono da sempre antifascista. Non permetto a nessuno di insinuare il contrario. La dittatura, le sue leggi razziali, i morti che ha causato ...

E Antonio Tajani elogia Benito Mussolini 'Ha fatto cose positive' : ROMA - 'Mussolini? Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s'è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel ...

Antonio Tajani inciampa sul Duce : 'Prima della guerra Mussolini ha fatto anche cose positive' : ... simile a quella di molti nostalgici e non, è del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani che a La Zanzara su Radio 24 aggiunge: "Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero ...

Antonio Tajani inciampa sul Duce : "Prima della guerra Mussolini ha fatto anche cose positive" : "Mussolini? Ha fatto anche cose positive". La dichiarazione, simile a quella di molti nostalgici e non, è del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani che a La Zanzara su Radio 24 aggiunge: "Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s'è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture ...

Antonio Tajani - ospite della Comunità Incontro di Amelia : Amelia "Qui ci sono uomini e donne giovani e meno giovani che hanno deciso di affrontare una nuova vita. Un percorso duro, ma che poi porta a ricostruire la libertà della persona". Così ha esordito il ...