Antonio Tajani dice che forse «ha sbagliato con l’italiano»

La protesta dell’Europarlamento contro Antonio Tajani dopo le frasi su Mussolini : “Si dimetta” : protesta al Parlamento europeo contro il presidente dell'Assemblea, Antonio Tajani, dopo le sue affermazioni su Benito Mussolini. Eurodeputati in piedi in Aula per protesta: in molti chiedono all'esponente di Forza Italia di ritirare le sue dichiarazioni o di dimettersi dal ruolo di presidente del Parlamento Ue.Continua a leggere

Valanga di critiche su Antonio Tajani dopo le parole su Mussolini : "Chiedo al presidente di ritirare le sue dichiarazioni su Mussolini altrimenti si ritiri lui stesso". Quando l'eurodeputato belga Philippe Lamberts si risiede al suo posto in aula a Strasburgo, si alzano in piedi i suoi colleghi di gruppo, ma anche i socialisti, la sinistra del Gue. Applaudono con standing ovation sull'attacco di Lamberts al presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani per le sue dichiarazioni su Benito Mussolini ("Ha fatto ...

Antonio Tajani : “Mussolini ha fatto anche cose positive”. Bufera sul presidente dell’Europarlamento : Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, finisce al centro delle polemiche per le parole pronunciate a Radio 24 su Benito Mussolini: "Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s’è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive". Protestano i Socialisti europei.Continua a leggere

Antonio Tajani inciampa sul Duce : "Prima della guerra Mussolini ha fatto anche cose positive" : "Mussolini? Ha fatto anche cose positive". La dichiarazione, simile a quella di molti nostalgici e non, è del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani che a La Zanzara su Radio 24 aggiunge: "Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s'è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture ...

Antonio Tajani - ospite della Comunità Incontro di Amelia : Amelia "Qui ci sono uomini e donne giovani e meno giovani che hanno deciso di affrontare una nuova vita. Un percorso duro, ma che poi porta a ricostruire la libertà della persona". Così ha esordito il ...

Antonio Tajani - centro-destra unica alternativa : Tajani: “ha annunciato che alle Europee sarà capolista alla circoscrizione centrale” “L’unica alternativa” all’attuale Governo è un Esecutivo di centro-destra secondo il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. “Stiamo lavorando per questo” ha detto parlando con l’ANSA in occasione della sua visita alla Comunità Incontro di Amelia. “Un Governo di centro-destra – ha ...