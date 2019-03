Antibiotico-resistenza | in Italia il record di morti | oltre 10mila vittime

Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) In tutta l'Unione europea, solo nell'ultimo anno, leda super-batteri resistenti agli antibiotici sono state, in totale, 33.110. Di queste, circa un terzo, ovvero più di 10.000, sono avvenute nel nostro Paese. Le persone più colpite sono soprattutto gli anziani e i bambini nei primi mesi di vita.L'è il tema principale del VII Congresso biennale internazionale Amit-Argomenti di malattie infettive e tropicali, in programma a Milano il 14 e 15 marzo....

RaiNews : In Italia primato di decessi per antibiotico-resistenza, oltre 10mila ogni anno ? - Altroconsumo : Fra poco a @Presa_Diretta l'inchiesta sull'antibiotico-resistenza. Tracce di batteri resistenti in tutti i campioni… - RaiTre : In Italia usiamo più antibiotici che nel resto d’Europa, ma li usiamo sempre nel modo corretto? E quali sono le con… -