Ambra Angiolini a Verissimo | «Ho sofferto di bulimia e sono guarita»

Ambra Angiolini a Verissimo : "Massimiliano Allegri? Innamorata - non ho bisogno del matrimonio" : Ambra Angiolini, per la prima volta in tv, parla a Verissimo della sua relazione con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, con cui fa coppia fissa da un paio d’anni: “Sono Innamorata e quando lo sei non ci puoi fare niente. È un uomo che mi ha insegnato tantissime cose e che, come me, è abbastanza diverso da quello che sembra. Ora credo di nuovo nell’amore e nel futuro. Mi insegna a stare tranquilla sul lavoro, a non fare ...

Ambra Angiolini/ Da Max Allegri al lavoro : 'Sono in pace con me stessa' - Verissimo - : Ambra Angiolini ne Il Silenzio dell'Acqua è la 'temibile' Luisa: recitare in una fiction è un suo sogno che si avvera dopo tanti no. Ecco il suo racconto

Vieni da Me - Pamela Petrarolo e il clamoroso sfogo su Ambra Angiolini : 'Snervante - sono perseguitata' : Bisogna riavvolgere il nastro fino ai tempi di Non è la Rai , quando sul piccolo schermo impazzavano Ambra Angiolini e Pamela Petrarolo . Tra le due si diceva ci fosse un'aspra rivalità. Ma è la ...

5 curiosità sull'attrice Ambra Angiolini : Un'icona italiana anni '90 che ha accompagnato l'infanzia degli oramai trentenni col suo modo sbarazzino di condurre e l'immancabile microfono coi suggerimenti di Gianni Boncompagni, suo 'scopritore' e mentore degli esordi. Ma Ambra Angiolini non è soltanto una conduttrice televisiva e le cinque curiosità di seguito ne sono la dimostrazione.

Ambra Angiolini : parla la sua rivale storica : Foto: Instagram Radio Milano International celebra i suoi successi guardando al futuro - SCOPRI A Vieni da me, Pamela racconta del suo debutto nel mondo della televisione a soli 12 anni e soprattutto ...

Ambra Angiolini - fiction e poi fiori d'arancio? : Ironica e sorridente, ma anche sognante e malinconica: Ambra Angiolini piace sempre, qualunque sia il suo mood. Lei, che nonostante carriera e popolarità, si pone come l'anti-diva per eccellenza preferendo la sobrietà. Per Ambra l'essere è più importante dell'apparire e lo si vede dal modo in cui si butta anima e corpo in ogni progetto, favorendone il successo. L'ultimo esempio è Il silenzio ...

La Juventus vince - Ambra Angiolini celebra Allegri con una dedica : “coraggio e cuore” - parole dolci su Instagram [FOTO] : Ambra Angiolini celebra il suo Max Allegri dopo la vittoria della Juventus sull’Atletico Madrid: l’attrice rivolge una dolce lettera social al suo partner dopo la clamorosa rimonta di Champions League Ieri notte la Juventus ha realizzato una vera e propria impresa. I bianconeri hanno ribaltato il 2-0 subito all’andata al Wanda Metropolitano, superando all’Atletico Madrid con il punteggio di 3-0 allo Stadium. Una ...

