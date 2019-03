Altri scatti hard di politici? Il governo chiama la polizia

ilgiornale

(Di venerdì 15 marzo 2019) Il caso delle foto osé della parlamentare grillina Giulia Sarti, diffuse qualche tempo fa da un presunto hacker che si sarebbe impossessato degli, torna alla ribalta e fa tremare l'intero Parlamento, tanto che anche il vicepremier Matteo Salvini accorre in difesa della giovane pentastellata.La verità è che quelle immagini stanno nuovamente circolando tra parlamentari e giornalisti, si dice perché tra qualche tempo la deputata riminese dovrà essere giudicata dai probiviri in seguito alle sue dimissioni dalla presidenza della commissione Giustizia per lo scandalo sulla "Rimborsopoli" del Movimento. Ma è possibile che i pentastellati ci ripensino, visto il polverone. Il timore è che, usando l'impianto di videosorveglianza di casa della Sarti, qualcuno abbia potuto riprendere anche incontri con5S al fine di ricattare lei eesponenti grillini.Il ministro dell'Interno ...

