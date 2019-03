Alto Tradimento | Polimeno racconta i misteri delle privatizzazioni italiane

ilgiornale

(Di venerdì 15 marzo 2019) Tangentopoli produsse un effetto dirompente sul mondo politico, giusto o sbagliato che fosse. Poteri diversi si sostituirono alla politica e il Paese si ritrovò senza una guida. Le, ...

ricpuglisi : E quando @borghi_claudio auspicava crollo dell'euro e Monti in galera per alto tradimento in assenza del 'whatever… - PinoPinig19 : RT @salvatorericci8: “ALTO TRADIMENTO” di Angelo Polimeno Bottai. - scenarieconomic : RT @salvatorericci8: “ALTO TRADIMENTO” di Angelo Polimeno Bottai. -