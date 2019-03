All Together Now | J-Ax al fianco di Michelle Hunziker

davidemaggio

(Di venerdì 15 marzo 2019) J-AxLascia The Voice ma non il mondo dei talent show. J-Ax ha scelto di unirsi alla squadra di AllNow, lo show britannico che si appresta a debuttare in Italia su Canale 5, chiudendo le porte al programma di Rai2. Ci risulta, infatti, che nelle scorse ore – prima di arruolare Gigi D’Alessio – la produzione abbia “sondato la disponibilità” dell’ex Articolo 31 a sedersi nuovamente sulla poltrona girevole. Ma J AX avrebbe rifiutato; del resto l’impegno con Mediaset è imminente. L’inizio delle registrazioni è infatti fissato per la prossima settimana.La conduzione di AllNow è affidata a. La conduttrice svizzera, dopo aver riportato in vita (più o meno) Scommettiamo Che, rinominato Vuoi Scommettere?, tenta ora la via del talent con una novità assoluta nel panorama televisivo, dal momento che All ...

