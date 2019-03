Al via gli ordini della nuova Mercedes-Benz Classe V

Europa League - Slavia Praga-Siviglia : Kjaer pasticcia - spagnoli eliminati al 119° : Sette gol, undici in tutto tra andata e ritorno, e una doppia sfida terminata solo dopo 119 minuti di emozioni. Con un ultimo gol, decisivo, quello che manda ai quarti lo Slavia Praga, propiziato da ...

Video/ Slavia Praga Siviglia - 4-3 - : highlights e gol della partita - Europa league - : Video Slavia Praga Siviglia, 4-3,: highlights e gol della partita, ritorno degli ottavi di finale di Europa league. I ceki trovano i quarti!.

Nuova Zelanda - il folle video degli attentatori Il viaggio in auto - poi gli spari : L'attacco in Nuova Zelanda contro due moschee è stato "documentato" dai terroristi sui social. Una diretta durante l'assalto che è stata pubblicata su Facebook ha raccontato minuto per minuto l'orrore. Nelle immagini si vede un'auto piena di armi con a bordo il commando che si dirige verso le due moschee di Christchurch. I terroristi fermano il mezzo proprio a pochi passi dall'ingresso di una delle due moschee. Dopo aver aperto il bagagliaio ...

"Congresso famiglie" - Palazzo Chigi avvia istruttoria su patrocinio concesso da Fontana : Il Ministro Fontana ha concesso il patrocinio e Matteo Salvini ha confermato che sarà presente. Luigi Di Maio, invece, ieri ha definito "sfigati di destra" quelli che parteciperanno al XIII Congresso mondiale delle Famiglie che si terrà dal 29 al 31 marzo a Verona; un evento dichiaratamente anti-abortista e anti-Lgbt. Palazzo Chigi questa sera ha annunciato di aver avviato un'istruttoria per fare luce sul patrocinio concesso alla ...

via della Seta - frenata della Lega. Conte martedì in Parlamento. Alleati divisi anche sugli F35 : Nonostante lo scudo di Mattarella che ieri si è fatto garante degli accordi con la Cina, Salvini precisa: 'non è un testo sacro, si può anche cambiare'. Spingono per l'intesa i Cinquestelle

Famiglia - Palazzo Chigi avvia istruttoria su patrocinio congresso di Verona : Politica Cerrelli, il segretario della Lega di Crotone e ultrà della Famiglia di ALBERTO CUSTODERO 'Io per prima - ha detto ancora la ministra - sono una fan accanita della Famiglia, ma non deve ...

via della Seta - l’Italia fa bene a sganciare la sua politica estera dagli Usa : La recente vicenda del rimbrotto da parte statunitense nei confronti del governo Conte per la firma del Memorandum of Understanding ci rimanda a tempi oramai sorpassati. L’amministrazione del bugiardo patologico e razzista Donald Trump (cit. Bernie Sanders), dopo aver risuscitato la dottrina Monroe per riprendersi il Venezuela e le sue risorse petrolifere e di altro genere, vorrebbe imporre modelli obsoleti di sottomissione anche al governo ...

Stefano Sala e Dasha Dereviankina : la verità sugli insulti ricevuti : Stefano Sala e Dasha Dereviankina travolti dagli insulti a Napoli? Cos’è successo Piovono pesanti insulti nei confronti di Stefano Sala e Dasha Dereviankina. Tutto è iniziato quando qualcuno si è permesso di scrivere su Instagram: “Il fallito è stato qui da noi a Napoli. Fischi e pernacchie a lui e alla cu…a senza filtri”. Una confessione decisamente sgradevole che non è passata inosservata agli occhi di Stefano Sala. Con il ...

viareggio Cup - Maldini trascina il Milan agli ottavi : Spezia battuto 3 a 2 - doppietta per il figlio di Paolo : Soffre ma vince il Milan Primavera nel match di Viareggio Cup contro lo Spezia. 3 a 2 il punteggio finale in favore dei giovani rossoneri, che possono accedere agli ottavi di finale della competizione. Decisiva, ai fini del risultato, la doppietta di Daniel Maldini, che sta confermando il suo momento di grande crescita. Il figlio di Paolo ha messo a segno una doppietta, di cui il primo gol su punizione. Il match contro gli Aquilotti si decide ...

Fisica - invertito il corso del tempo con un pc quantistico. Gli esperti : "Non è viaggio nel passato - ma incubo per gli hacker" : Nel mondo della meccanica quantistica, che pullula di uno zoo di inquiete particelle, del resto, la freccia del tempo può essere scoccata anche in direzione opposta a quella consueta. E così l'acqua ...

Ilaria Alpi : la famiglia si oppone all'archiviazione : Continua la battaglia legale dei familiari di Ilaria Alpi , la giornalista del Tg3 uccisa assieme all'operatore triestino Miran Hrovatin a Mogadiscio il 20 marzo del 1994 . Gli avvocati Carlo Palermo ...

Figliomeni : M5S reticente su pedonalizzazione via Castani : Roma – “E’ curioso che il presidente della commissione Mobilita’ del Comune di Roma, Enrico Stefano, mi accusi di voler strumentalizzare i cittadini sul progetto di pedonalizzazione di via dei Castani nel quartiere Centocelle sostenendo che invece sarebbe previsto un progetto di Isola Ambientale, ‘che ancora nessuno conosce’ (??!!), e che non sarebbe stato ‘calato ...

Fisica - invertito il corso del tempo con un pc quantistico. Gli esperti : “Non è viaggio nel passato - ma incubo per gli hacker” : Nel mondo delle particelle l’impossibile diventa probabile. Come attraversare la materia senza quasi accorgersene, o trovarsi in due posti simultaneamente. O persino viaggiare indietro nel tempo. È su quest’ultimo aspetto che si è concentrato, in particolare, un gruppo di scienziati del Moscow Institute of Physics, coordinato da Gordey Lesowik. Studiando come migliorare le prestazioni dei computer del futuro, i cosiddetti pc quantistici, che ...

Champions : via a vendita biglietti finale : La squadre che di qualificheranno per l'ultimo atto del torneo riceveranno 17 mila biglietti ciascuna, altri 4 mila tagliandi verranno offerti ai tifosi di tutto il mondo, attraverso il portale Uefa.