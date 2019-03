Ajax-Juventus | Ten Hag | “Juve sotto pressione in Champions League “

Ajax-Juventus - oltre il campo : da De Ligt a Neres quanti intrecci di mercato : Ajax-Juventus – La gara tra Juventus e Ajax offrirà molteplici spunti in chiave mercato. Ormai da tempo, infatti, i bianconeri sono sulle tracce di de Ligt, difensore cercato dalle mgiliori compagini europee, Barcellona su tutte: il suo valore attuale si aggira sugli 80 milioni di euro, cifra che i bianconeri vorrebbero abbassare con l’inserimento del giovane Kean come parziale […] More

“Giovani e talentuosi” - ma quanto pesa la pochezza del Real Madrid : la Juventus ha paura dell’Ajax o del ruolo di favorita? : Giovani e talentuosi, ma anche inesperti e poco avvezzi alla pressione di certi appuntamenti: l’Ajax, giustiziere di un Real Madrid allo sbando, è davvero così forte da mettere paura alla Juventus, oppure è l’etichetta di ‘favorita’ che spaventa i bianconeri? Messo in archivio lo strepitoso successo sull’Atletico Madrid, la Juventus quest’oggi ha conosciuto quella che sarà la sua avversaria nei quarti di ...

“Giovani e talentuosi” - ma quanto pesa la pochezza del Real Madrid : la Juventus ha paura dell’Ajax o del ruolo di favorita? : Giovani e talentuosi, ma anche inesperti e poco avvezzi alla pressione di certi appuntamenti: l’Ajax, giustiziere di un Real Madrid allo sbando, è davvero così forte da mettere paura alla Juventus, oppure è l’etichetta di ‘favorita’ che spaventa i bianconeri? Messo in archivio lo strepitoso successo sull’Atletico Madrid, la Juventus quest’oggi ha conosciuto quella che sarà la sua avversaria nei quarti di ...

Champions League - la Juventus ai quarti pesca l'Ajax ammazza-Real. Se passa - Manchester City o Tottenham : Sarà l'Ajax l'avversario della Juventus nei quarti di Champions League. Questo l'esito del sorteggio effettuato a Nyon. La gara di andata si svolgerà fra il 9 e 10 aprile ad Amsterdam, ritorno la settimana successiva (fra il 16 e il 17) all'Allianz Stadium. In caso di passaggio del turno, la Juvent

Champions League – La Juventus pesca l’Ajax - Bonucci svela : “sfida stimolante! Atletico Madrid? Cristiano Ronaldo alieno” : La Juventus pesca l’Ajax per la sfida dei quarti di Champions League: Bonucci la definisce una sfida stimolante e spera di vivere le stesse emozioni provate nel ritorno contro l’Atletico Madrid Quest’oggi la Juventus ha scoperto quale sarà la squadra da affrontare nei quarti di finale di Champions League. Il sorteggio, che nel primo turno aveva regalato un proibitivo Atletico Madrid, questa mattina è stato più benevolo: i ...

Ajax-Juventus diffidati e squalificati : suona l’allarme : AJAX JUVENTUS diffidati- Un match da vivere in maniera totale, ma soprattutto con il massimo ottimismo, la Juventus si prepara a fare visita all’Ajax in quella che si annuncia una sfida elettrica ed entusiasmante. Occhio all’allarme diffidati. In casa Juventus rischiano la squalifica solamente Bernardeschi e Matuidi, mentre in casa Ajax, occhio al pericolo giallo […] More

SORTEGGIO QUARTI CHAMPIONS LEAGUE : JUVENTUS-Ajax/ Tabellone e date : Nedved - 'è tosta' : CHAMPIONS LEAGUE, SORTEGGIO dei QUARTI di finale: Juventus contro Ajax. date e Tabellone: le reazioni a caldo di Pavel Nedved.

Juventus - Nedved : “Non temiamo la squalifica di Ronaldo. Sull’Ajax…” : Juventus Nedved – Dopo il sorteggio dei preliminari di Champions che ha visto la Juventus prendere l’Ajax, sono arrivate anche le parole di Pavel Nedved: “Non c’è da essere felici o tristi per chi abbiamo preso, sono sicuro che saranno bellissime partite. L’Ajax ha meritato di poter stare qui facendo fuori il Real Madrid, quindi […] L'articolo Juventus, Nedved: “Non temiamo la squalifica di Ronaldo. ...

L'Ajax è l'avversaria della Juventus dei quarti di Champions League : le cose da sapere : Hanno cancellato Madrid dalla cartina europea della Champions con due imprese, adesso si affrontano ai quarti di finale con il pensiero rivolto proprio a Madrid, sede della finale. La Juventus pesca l'...

Juventus - Agnelli : 'Ajax un modello - ha fatto scuola' : 'L'Ajax ha fatto scuola, è l'esempio principe che in un mercato senza tante risorse economiche si possono avere squadre di alto livello internazionale'. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ...

Juventus - Nedved : 'Contro l'Ajax saranno gare bellissime - non temiamo squalifica per CR7' : La Juventus poco fa ha conosciuto il nome della sua avversaria per i quarti di finale di Champions, la squadra di Massimiliano Allegri se la vedrà con l'Ajax. I bianconeri hanno saputo anche chi incontreranno nell'eventuale semifinale e se passeranno se la dovranno vedere con una fra Tottenham e Manchester City, perciò il percorso europeo della Vecchia Signora è tracciato. Al termine del sorteggio è arrivato subito il commento del vice ...

Quarti di finale Champions League - per la Juventus c'è il match con l'Ajax : ... presente al sorteggio ha detto di non sapere se essere o meno contento di avere trovato l'Ajax: 'Ha dimostrato forza, servirà tanta attenzione - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Saranno due ...

Juventus-Ajax - ritorno quarti di finale Champions League : data - programma - orario e tv : La Juventus affronterà l’Ajax ad Amsterdam nel ritorno dei quarti di finale della Champions League 2019 di calcio, i bianconeri giocheranno in casa a una settimana di distanza dal match d’andata disputato ad Amsterdam. I Campioni d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico ma non dovranno sottovalutare un avversario galvanizzato dall’impresa compiuta negli ottavi di finale, bisognerà giocare ai massimi livelli ...

Ajax-Juventus - andata quarti di finale Champions League : data - programma - orario e tv : La Juventus affronterà l’Ajax ad Amsterdam nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di calcio, i bianconeri esordiranno in trasferta su un campo particolarmente ostico e impegnativo contro una formazione da non sottovalutare dopo che ha eliminato il Real Madrid. I Campioni d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico ma non dovranno sottovalutare un avversario galvanizzato dall’impresa ...