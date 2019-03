Ajax-Juventus | andata quarti di finale Champions League | data | programma | orario e tv

Quarti di finale Champions League - per la Juventus c'è il match con l'Ajax : ... presente al sorteggio ha detto di non sapere se essere o meno contento di avere trovato l'Ajax: 'Ha dimostrato forza, servirà tanta attenzione - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Saranno due ...

Juventus-Ajax - ritorno quarti di finale Champions League : data - programma - orario e tv : La Juventus affronterà l’Ajax ad Amsterdam nel ritorno dei quarti di finale della Champions League 2019 di calcio, i bianconeri giocheranno in casa a una settimana di distanza dal match d’andata disputato ad Amsterdam. I Campioni d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico ma non dovranno sottovalutare un avversario galvanizzato dall’impresa compiuta negli ottavi di finale, bisognerà giocare ai massimi livelli ...

Juventus-Ajax - Champions League 2019 : programma - orari e tv. Le date di andata e ritorno : La Juventus affronterà l’Ajax nei quarti di finale della Champions League 2019 di calcio, i bianconeri hanno pescato la formazione olandese nell’urna di Nyon e possono considerarsi abbastanza fortunati. I Campioni d’Italia hanno infatti evitato le altre corazzate e incroceranno i lancieri, galvanizzati dall’impresa compiuta agli ottavi dove hanno eliminato il Real Madrid vincitore delle ultime tre edizioni della massima ...

Champions League – La Juventus pesca l’Ajax! Sorride Cristiano Ronaldo : il record di gol è pazzesco : La Juventus pesca l’Ajax nei sorteggi dei quarti di Champions League. Sorride Cristiano Ronaldo: il portoghese ha un record di gol pazzesco contro i ‘Lanceri’ Urna benevola per la Juventus. I bianconeri hanno pescato l’Ajax come avversaria nei quarti di Champions League: non di certo un avversario da sottovalutare, ma nemmeno al livello degli spauracchi Barcellona e Manchester City. Juventus e Ajax rimandano alla ...

Sorteggi Champions League - per la Juventus c’è l’Ajax. Derby City-Tottenham. Manchester United contro il Barcellona : Poteva andare meglio ma anche molto peggio. La Juventus affronterà l’Ajax nei quarti di finale di Champions League. Andata ad Amsterdam il 9 aprile, ritorno a Torino il 16. I lancieri sono una della sorprese di questa Champions: hanno strappato un biglietto per i quarti dopo aver battuto i campioni in carica del Real Madrid per 4 a 1 al Bernabeu. La Juventus, invece, arriva dall’impresa in rimonta sull’Atletico. In passato le ...

Juventus sospesa al rialzo in Borsa con l'Ajax ai quarti : MILANO - Juventus sospesa al rialzo a Piazza Affari dopo che il sorteggio per i quarti di finale di Champions League ha assegnato ai bianconeri l' Ajax . Il titolo segna un rialzo teorico del 5,5% a 1,...

Champions League 2019 - sorteggi dei quarti : la Juventus pesca l'Ajax : Si giocherà Liverpool - Porto, Tottenham - Manchester City e Manchester United - Barcellona. Il primo match sarà il 9 aprile

Champions - sarà Ajax-Juventus ai quarti di finale : Roma, 15 mar., askanews, - sarà l'Ajax l'avversaria della Juventus nei quarti di finale di Champions League. E' l'esito del sorteggio di Nyon che vede di fronte le due squadre che hanno eliminato le ...

Champions League - urna benevola con la Juventus : ai quarti c'è l'Ajax : L'urna di Nyon , e la mano dell'ex portiere dell'Inter Julio Cesar, sono state benevole con la Juventus di Massimiliano Allegri che ai quarti di finale di Champions League se la vedranno contro gli ...

Juventus-Ajax - Nedved nasconde il sorriso : “non sono né contento e né deluso. Squalifica di Ronaldo? Ecco cosa dico” : Il vice-presidente della Juventus ha commentato a caldo il sorteggio dei quarti di finale di Champions League, esprimendo le proprie sensazioni sull’Ajax Sarà l’Ajax l’avversaria della Juventus nei quarti di finale di Champions League, l’urna di Nyon ha messo la formazione olandese sul cammino dei bianconeri, che giocheranno l’andata in trasferta e il ritorno all’Allianz Stadium. AFP/LaPresse Un ...

Sorteggio quarti Champions 2019 : Juventus-Ajax - Liverpool-Porto - Tottenham-Manchester City - Manchester United-Barcellona : Sarà Juventus-Ajax ai quarti di Champions League. È quanto ha stabilito il Sorteggio di Nyon. La formazione di Allegri affronterà la squadra olandese, che ha eliminato a sorpresa Real Madrid. L'andata si giocherà in Olanda il 9 o 10 aprile, il ritorno a Torino il 16 e il 17. La Juventus arriva ai quarti di finale dopo l'impresa contro l'Atletico Madrid. Dopo il 2-0 subito a Madrid, Ronaldo e compagni hanno ribaltato ...

Ajax-Juventus - c’è già il nome della rivale in semifinale! : AJAX JUVENTUS- La Juventus pesca l’Ajax e si prepara ad affrontare al meglio la prima sfida di Amsterdam. Tre settimane di tempo per preparare al meglio la super sfida. Bianconeri chiamati ad una prova di coraggio, maturità e grande dinamismo. La vincente tra Ajax e Juventus sfiderà la vincente tra Tottenham e Manchester City, una […] More

Champions League : Ajax-Juventus ai quarti - molti i precedenti bianconeri contro i Lancieri : Si è svolto poco fa il sorteggio dei quarti di finale della Champions League. La Juventus, unico club italiano ancora in corsa, ha conosciuto la sua prossima avversaria nella massima competizione europea. Dopo aver eliminato l’Atlético Madrid, grazie ad una strepitosa rimonta e ad una super prestazione di Cristiano Ronaldo, proseguirà il cammino dei bianconeri verso la finale di sabato 1 giugno all’Estadio Metropolitano di Madrid. I ragazzi di ...

Sorteggio Champions League - la Juventus pesca l’Ajax ai quarti di finale. Possibile Manchester City in semifinale : La Juventus affronterà l’Ajax nei quarti di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri hanno pescato la formazione olandese: l’urna può considerarsi abbastanza benevola per i Campioni d’Italia anche se non potranno permettersi di sottovalutare i lancieri che hanno eliminato il Real Madrid detentore del trofeo. I ragazzi di Massimiliano Allegri giocheranno il match d’andata in trasferta e dunque avranno il ...