AIGAE | “Si abbassano in Italia i livelli delle acque dei laghi Abbiamo detto si ed

(Di venerdì 15 marzo 2019) “partecipa a questo sciopero per l’Ambiente per una serie di motivi: c’è l’ambiente e ci sono i giovani. Proprio oggi sono scesi nelle piazze centinaia di migliaia di giovani per sottolineare l’importanza di quanto sia sentito questo tema.è chiaramente al loro fianco. Insi stanno abbassando perché se cambia il clima diminuiscono le precipitazioni ed il livellodiminuisce e si innescano una serie di problemi che si ripercuotono sulla quotidianità. Pensiamo al livello deiche si abbassa e dunque alla navigazione, alle frane, alle uova dei pesci e pensiamo anche all’agricoltura perché se diminuisce l’acqua dei bacini montani allora viene a mancare anche l’acqua per l’agricoltura e per l’energia idroelettrica”. Lo ha affermato poco fa Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale dell’Associazionena Guide Ambientali Escursionistiche, da ...

