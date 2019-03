Agorà | fuorionda imbarazzante dell' inviata | Volevo faje vede' er bordello

ilgiornale

(Di venerdì 15 marzo 2019)ad, su Raitre. La giornalista Laura Tangherlini,a Stoccolma al corteo ecologista guidato dalla giovane Greta Thunberg, è in collegamento in diretta.Concluso il suo intervento, credendo di avere il microfono chiuso, la giornalista si è lasciata andare ad alcune considerazioni: "Io' er boro". E ancora: "No, perché a un certo punto quando le ho fatto' er cane, s'è messa a ride...".La conduttrice Serena Bortone, in studio, è stata presa in contropiede ed è andata nel panico: "Perdonami, è tutto in diretta. Usciamo, usciamo...", ha affermato rivolgendosi alla regia per far chiudere il collegamento con l'.Questa però non è la prima volta. Qualche anno fa, come ricorda Libero, la Tangherlini era stata protagonista di un altro. "Me so rotta er...", aveva esclamato pensando di non essere in onda.

