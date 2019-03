Affigge foto gigante con la nuova moglie sul grattacielo per vendicarsi dell' ex La

huffingtonpost

(Di venerdì 15 marzo 2019) Una rivincita da manuale sulla ex, quella del miliardario Harry Macklowe che, a New York, ha deciso di tappezzare uncon la suain compagniaa seconda. Stando a quanto riporta il New York Times, dopo due lunghi e costosi anni di battaglia legale, l'82enne magnatee costruzioni ha finalmente ottenuto il divorzio dal vice-presidente del Guggenheim Museum Linda Mack, provvedendo subito a risposarsi con quella che la stampa americana ha definito la sua "storica amante", la francese Patricia Landeau.Così l'uomo ha voluto celebrare l'unione in modo davvero singolare: sull'edificio Park Avenue Cube è apparsa unain cui è ritratto insieme alla seconda, 25 anni più giovane di lui. L'immagine misura 12 metri per 7 ed è stato posizionato sulla paretea struttura commerciale a forma di cubo ai piedi ...

