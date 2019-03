Accordo sulla Cina? La Lega frena Ok solo se ci sono tutte le tutele

Protezione Civile : Accordo con Uncem sulla tutela delle aree montane : Promuovere la diffusione della cultura di Protezione Civile, la conoscenza della pianificazione e dei rischi sui territori montani attraverso lo scambio di esperienze e competenze specifiche, a salvaguardia delle comunita’ e a tutela dell’ambiente naturale. Questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa sottoscritto oggi a Roma tra il Dipartimento della Protezione Civile e l’Uncem, l’Unione Nazionale dei Comuni, ...

Paradisi fiscali - Ue aggiorna 'blacklist'. Niente Accordo sulla Web Tax : Una mossa questa che non è piaciuta all'Italia con il Ministro dell'Economia Tria che ha provato fino all'ultimo a mediare per evitare il provvedimento, strappando però in extremis la possibilità di ...

Il Pd porta la via della seta in Parlamento. Interrogazione dei Dem a Moavero sulla firma dell'Accordo con la Cina : Il Partito democratico porta la via della seta in Parlamento. Approfittando delle divisioni che sono deflagrate all'interno della maggioranza nelle ultime quarantott'ore sulla firma della "Belt and Road Initiative", il programma di investimenti al quale il governo gialloverde vorrebbe apporre la firma, gli uomini di Nicola Zingaretti vogliono che il ministro degli Esteri Enzo Moavero si presenti in Senato a spiegare cosa diamine stia succedendo. ...

Milano viaggia sulla parità. Borse caute in attesa voto su Accordo con Ue : Seduta cauta per le principali Borse del Vecchio Continente e per Piazza Affari , che proseguono a piccoli passi, dopo l'accordo raggiunto sulla Brexit, che dovrà essere votato oggi alla camera dei ...

Cos'è il backstop e come l'Accordo sulla Brexit può cambiare la vita dei frontalieri irlandesi : La partita decisiva sulla Brexit si gioca sul backstop. Dopo aver strappato ulteriori garanzie da Juncker, la premier Theresa May deve affrontare il test del parlamento britannico. Ma il risultato è tutt'altro che scontato.Il documentario "Stuck in the Middle with you", prodotto da Arte in Italiano, mostra come stanno vivendo l'attesa gli irlandesi. Allo stato delle cose, senza un accordo di recesso con l'Unione europea da parte del ...

Di Maio e Salvini vogliono sbloccare le infrastrutture italiane. Giorgetti è d’Accordo con Conte sulla TAV : Si cerca di fare un punto sulla situazione, i ministri Salvini e Di Maio sui cantieri per le infrastrutture italiane. Giorgetti avverte sulla TAV e si trova d’accordo sulle scelte di Conte «Ricordatevi che per fermare definitivamente la Tav occorre un passaggio parlamentare perché si tratta di un Trattato internazionale approvato dal Parlamento e né … Continue reading Di Maio e Salvini vogliono sbloccare le infrastrutture italiane. ...

Palazzo Chigi : emerse criticità sulla Tav - manca l'Accordo finale. Conte convoca il dg di Telt : La riunione è poi proseguita alla presenza della sola componente politica'. Intanto al Senato via libera alla mozione di maggioranza sulla Tav presentata da Lega-M5s. Il provvedimento ha avuto 139 sì,...

Palazzo Chigi : emerse criticità sulla Tav - manca l'Accordo finale : La riunione è poi proseguita alla presenza della sola componente politica'. 'C'è un dato politico che è quello di un contratto di governo che questa maggioranza ha sottoscritto, che ci sta facendo ...

Cina-Stati Uniti - Wall Street Journal : “Entro fine mese l’Accordo commerciale sulla fine dei dazi” : L’accordo commerciale tra Cina e Stati Uniti è quasi cosa fatta. Lo riporta in esclusiva il Wall Street Journal, secondo il quale le due parti formalizzeranno gli impegni presi intorno al 27 marzo, quando il presidente cinese Xi Jinping si recherà a Mar-a-Lago, la residenza di Palm Beach prescelta da Trump come sede del prossimo meeting. La data non è certa, ma secondo fonti ben informate Pechino avrebbe dato la propria disponibilità ...

Primarie Pd - il confronto tra candidati. Giachetti - Zingaretti e Martina d'Accordo sulla patrimoniale : 'Non va fatta' : ' Se io sarò segretario e Renzi vorrà impegnarsi io sarò l'uomo più felice del mondo . Di fronte a noi abbiamo Salvini, dobbiamo combattere insieme', ha detto Zingaretti sèiegando di avere 'un ottimo ...

Primarie Pd - il confronto tra candidati. Giachetti - Zingaretti e Martina d’Accordo sulla patrimoniale : “Non va fatta” : Tutti i possibili segretari del Pd sono d’accordo: il principale partito di centrosinistra non farà la patrimoniale una volta tornato al governo del Paese. Evitare la tassa sui cittadini più facoltosi mette d’accordo Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti che, nel corso del confronto su SkyTg24, rispondono con un secco “no all’ipotesi di introdurre una imposta patrimoniale nel caso andassero alla guida del ...

Summit Usa-Corea del nord - salta l’intesa : nessun Accordo sulla denuclearizzazione : L'atteso Summit tra Donald Trump e Kim Jong-un sula denuclearizzazione della Corea del nord si è concluso con un nulla di fatto. Alla vigilia i due leader si erano lasciati andare a un deciso ottimismo ma dopo gli incontri tre le due delegazioni in Vietnam è stato annullata la prevista firma dell'intesa.Continua a leggere

"Il tempo della rassegnazione è finito. Accordo sulla Sardegna zona franca" : Cagliari - Senatore Christian Solinas, quali sono le sue sensazioni a poche ore dal voto? 'I sardi hanno ben capito il valore di queste elezioni, lo hanno detto nelle città e nei paesi, nelle strade e ...

Pensioni - Tridico all'Inps : Accordo sulla nomina tra M5s e Lega : Le notizie relative alle Pensioni in questi giorni procedono su due fronti, da un lato si attendeva con ansia il sostituto alla Presidenza dell'Inps dopo Boeri, ora è arrivata l'ufficialità sul nome di Tridico, dall'altra invece arriva la nuova batosta dall'Unione Europea per la manovra, nuovamente bocciata su Quota 100 e reddito di cittadinanza. Qui i dettagli al 21 febbraio 2019 che si concentreranno sulla nuova nomina all'Inps. Pensioni 2019, ...