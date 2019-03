Accoltella fidanzato al cuore per gelosia : Firenze, 15 mar. - (AdnKronos) - Dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio. La scorsa notte a Firenze, è stata arrestata dai carabinieri una 31enne che, al culmine di una lite per motivi di gelosia, ha sferrato al fidanzato una coltellata all'altezza del cuore. L'uomo, 40 anni, titolare di un

C'è Posta Per Te finisce in dramma : lei chiude la busta e lui Accoltella il nuovo fidanzato - condannato per tentato omicidio - : Ennesimo caso di cronaca che si intreccia ad un programma mariano. Dopo la condanna a 20 anni di carcere per un ballerino di Amici , adesso quella per tentato omicidio di un protagonista di C'è Posta Per Te . Tre anni ...

Rifiutato dalla ex in diretta a “C’è posta per te” - Accoltella il nuovo fidanzato della ragazza : condannato a 8 anni : Non si arrendeva alla fine della sua storia d’amore e pur di farsi perdonare dalla sua ex fidanzata era andato anche in televisione, a C’è posta per Te, la trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. In quell’occasione però, lei non aveva voluto “aprire la busta” e quindi rivederlo, rifiutando le sue scuse. Emanuele Colurcio, questo il nome del giovane, non ha accettato di esser stato respinto davanti a ...

Barista 39enne Accoltellata tre volte dal fidanzato in strada a Tortoreto : rischia la vita : Ha bloccato la sua compagna che camminava per strada e l'ha aggredita. Tre coltellate all'addome e al torace. Poi è risalito in auto e si è allontanato, per fermarsi poco oltre e ferirsi al collo con ...