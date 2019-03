5 consigli per superare il cosiddetto ' blocco del lettore'

Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) La primavera è alle porte e ci fa venire la voglia di uscire all’aria aperta per una bella passeggiata o per trascorrere qualche ora stesi su un bel prato o in riva al mare insieme ad un libro. Ildelè quel periodo in cui nessun libro ci sembra interessante e stimolante. Per questo motivo non riusciamo a leggere e ci sentiamo frustrati. Le cause di questopossono essere tante. Questi pochi e semplici suggerimenti possono aiutare aquel periodo in cui i libri sembrano essere lontani da noi.

Ettore_Rosato : Non va ai Consigli UE, non viene in Parlamento, si fa vedere poco al Ministero. Però si muove con gli aerei di stat… - disinformatico : Qualche mio consiglio su come difendersi dai truffatori online: - crocerossa : Screening, informazione, prevenzione. Da Nord a Sud tanti volontari CRI hanno contribuito a questa giornata di sens… -