Xiaomi lancia un nuovo termometro igrometro | compatibile con l’ecosistema MIJIA

Xiaomi ha lanciato due nuovi router e una luce notturna Bluetooth in Cina. Scopriamo insieme quali sono le loro principali caratteristiche e quanto costano

Si chiama Yunmi Internet washing and drying machine (10KG) ed è una nuova lavatrice e asciugatrice smart lanciata in Cina da Xiaomi

Uno smartphone pieghevole Xiaomi poteva davvero essere presentato al MWC 2019 che chiude oggi i battenti in quel di Barcellona. Probabilmente, almeno un'anteprima del dispositivo innovativo avrebbe potuto fare la sua comparsa ma il produttore ha scelto una strada ben diversa da quella di Huawei e Samsung, contraddistinta da tanta cautela. Non possiamo affatto dimenticare che, già a fine gennaio, il presidente dell'azienda Lin Bin aveva ...

Light ha annunciato una nuova partnership con Xiaomi e ciò significa che vedremo smartphone di questo produttore con la sua tecnologia

Xiaomi lancia il Mi Mix 3 5G con Qualcomm e il Mi 9 con tripla fotocamera e intelligenza artificiale : Il Mi 9 ha una batteria da 3300 mAh, con ricarica rapida wireless da 20W, la prima al mondo, con certificazione TUV Rheinland. Si ricarica fino al 70% in soli 30 minuti, e completamente in 60 minuti.

Mwc 2019 - Xiaomi lancia in Europa il top di gamma Mi 9 : Barcellona – Xiaomi l'aveva promesso, e infine eccolo annunciato al Mobile World Congress di Barcellona. Si tratta di Xiaomi Mi Mix 3 5G, la variante dello smartphone lanciato a ottobre 2018 pronta alla connettività ...

Xiaomi ha da poco depositato un nuovo brevetto relativo a una doppia fotocamera frontale collocata un due fori alle estremità superiori dello schermo.

Lenovo ha voluto ricordare a tutti di avere già presentato nel 2016 in occasione della conferenza TechWorld la tecnologia mostrata da Xiaomi

Aqara Smart Curtain Motor è un nuovo dispositivo annunciato da Xiaomi e protagonista di una campagna di crowdfunding. Ecco tutti i dettagli

Xiaomi ha lanciato un nuovo prodotto sulla piattaforma di crowdfunding Youpin: si tratta di un dispositivo chiamato Machine Island AI Point Pen