World War Z | il nuovo video diario degli sviluppatori ci spiega come le masse di zombie

World of Warcraft : Battle for Azeroth si aggiorna con nuovi contenuti ora disponibili : World of Warcraft: Battle for Azeroth si aggiorna con nuovi contenuti ora finalmente disponibili.Come possiamo vedere infatti ora possiamo giocare due nuove Razze Alleate, ma tra le novità anche nuovi Ferri del Mestiere che portano dinamiche interessanti nelle professioni e un mistero che si infittisce al Circolo dei Combattenti.

Su World of Warcraft potremo presto giocare un druido in forma di dinosauro : Blizzard ha rivelato, in occasione di una diretta, alcune nuove razze in arrivo nel vasto universo di World of Warcraft: stiamo parlando di Zandalari e Kul Tiran.Come riporta PCgamer infatti, le razze in questione hanno già fatto la loro apparizione nella storia di World of Warcraft, per la precisione in qualità di personaggi non giocanti di Battle of Azeroth. Ebbene, la lore di gioco è molto vasta e variegata, per cui introdurre in maniera ...

Zombies are coming nel nuovo trailer di World War Z : Saber Interactive, in partnership con Focus Home Interactive, ha oggi pubblicato un nuovo trailer di gameplay di World War Z, il gioco ispirato al film d'azione di Paramount Pictures. Ecco il comunicato ufficiale:Il trailer "Zombies Are coming" offre uno sguardo approfondito alle orde di zombie, giusto in tempo per celebrare l'apertura dei pre-order fisici e digitali. Sviluppato con il dinamico Swarm Engine di Saber, World War Z scatena ...

World War 3 : Recensione e Gameplay Trailer : Quest’oggi vi porteremo in un ipotetico terzo conflitto mondiale con la nostra Recensione di World War 3, disponibile su Steam al costo di 25 euro in Accesso Anticipato. World War 3 Recensione Cosa si intende per Accesso Anticipato? Da diversi anni a questa parte, gli sviluppatori optano per l’Accesso Anticipato allo scopo offrire ai giocatori la possibilità di giocare in anticipo, assistendo allo sviluppo del ...

Hugh Jackman e Patrick Stewart sono nel Guinness World Record! : Hugh Jackman e Patrick Stewart entrano nel Guinness dei Primati grazie a un record particolare… Hugh Jackman e Patrick Stewart sono ufficialmente nel Guinness World Record per essere gli attori di Hollywood che hanno interpretato per il tempo più lungo un supereroe Marvel. La star di Logan – Wolverine e Patrick Stewart che al cinema ha vestito i ... Leggi tuttoHugh Jackman e Patrick Stewart sono nel Guinness World Record!L'articolo ...

Nuova mascotte di World of Warcraft : Zampone! : SOSTIENI CODE.ORG CON Zampone! Ecco la Nuova avventurosa mascotte dalla natura particolarmente curiosa: Zampone, il piccolo yeti! Adottandolo in gioco o acquistando il suo peluche, aiuterai Code.org® nella sua missione di diffondere l’educazione delle scienze informatiche in tutto il mondo. Blizzard Entertainment vuole aumentare la diffusione dell’educazione STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics) tra i giovani e ...

World War Z sarà un'esclusiva di Epic Games Store : gli sviluppatori spiegano perché questa decisione è un vantaggio per i giocatori : Quando Metro Exodus divenne improvvisamente un'esclusiva a tempo per lo Store di Epic Games, nonostante fosse già disponibile per il pre-ordine tramite Steam, la community PC si divise sull'improvviso spostamento. Con la crescente popolarità del negozio di Epic, ora anche lo studio Saber Interactive è pronto a portare il suo World War Z.Come riporta Comicbook, Saber ha annunciato che World War Z sarà ritirato da Steam. Prevedibilmente, la ...

Prima della cerimonia di premiazione, gli Sportivi candidati ed invitati ai Laureus World Sports Awards 2019 si presentano sul red carpet Questa sera vanno in scena i Laureus World Sports Awards, detti anche Oscar dello Sport. L'edizione 2019 della cerimonia di premiazione degli Sportivi, che nel corso dell'anno si sono messi in mostra per talento e vittorie, si terrà a Monaco e sarà presentata dall'attore James

Laureus World Sports Awards : Djokovic romantico con Jelena - ma c'è un problema col bacio… Laureus World Sports Awards, Novak Djokovic sarà uno dei grandi protagonisti della serata di Montecarlo. Sul red carpet il tennista serbo si è presentato ovviamente con la bellissima compagna Jelena, spronato dai fotografi ad esibirsi in un bacio appassionato. Nole ha acconsentito, ma è rimasto

Laureus World Sports Awards - gli Oscar dello sport 2019 in diretta su Sky Sport : Per il terzo anno consecutivo sarà la Salle des Ä?toiles dello Sporting Club di Monte-Carlo a ospitare, lunedì 18 febbraio, i Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello Sport. La 20esima edizione vede Sky Sport in prima linea per documentare con immagini e interviste esclusive quanto di meglio lo Sport mondiale possa offrire. Lunedì 18 febbraio, alle ore...

Laureus World Sports Awards : dalla Vonn a Djokovic - tutto pronto per gli Oscar dello sport : Laureus World sports Awards, gli Oscar dello sport andranno in scena in quel di Montecarlo, sarà la 20ª edizione A Montecarlo è tutto pronto per la 20esima edizione dei Laureus World sports Awards, gli Oscar dello sport, che saranno trasmessi in tv in oltre 200 Paesi in tutto il mondo. Negli Stati Uniti saranno trasmessi dalla NBC, in India da Starsport, in Australia e in Asia da Foxsports. In Italia sarà possibile seguire su Sky sport la ...

World War Z sarà disponibile da aprile 2019 su PC - Xbox One e PC : Tramite un recente comunicato, Saber Interactive (in partnership con Focus Home Interactive) ha annunciato che World War Z, l'attesissimo gioco ispirato all'acclamato film d'azione di Paramount Pictures, sarà disponibile il 16 aprile 2019 per PS4, Xbox One e Windows PC tramite l'Epic Games store. Per festeggiare l'annuncio della data d'uscita, è ora possibile effettuare il pre-order di World War Z. Tutti i pre-order di World War Z conterranno ...

Il videogioco di World War Z morde PS4 - Xbox One e PC : ecco la data di uscita : Che World War Z sia pronto a compiere il grande salto dal cinema all'universo videoludico non è certo un segreto. Da tempo, Saber Interactive e Focus Home Interactive hanno infatti annunciato di essere al lavoro su un videogame ispirato alla pellicola del 2013. Diretto da Marc Forster, il film con Brad Pitt è a sua volta un tie-in dell'omonimo romanzo, che vede una terribile infezione che trasforma gli esseri umani in mutanti simili a zombie ...