Windjammers 2 si mostra in un nuovo video gameplay

eurogamer

(Di giovedì 14 marzo 2019) Tramite un recente comunicato stampa, Dotemu ha pubblicato undedicato al suo2. Ilun personaggio completamente originale, Max e la tanto amata Mita più in forma che mai. Anche Wessel e la nuova arrivata Grace fanno la loro comparsa.Ilprosegue poindo un assaggio delle potenti abilità che i giocatori di2 potranno utilizzare durante le partite, che andranno ad aggiungere ancora più profondità all'iconico titolo dedicato al lancio del frisbee. I giocatori potranno concatenare nuovi devastanti salti e schiacciate per portare la competizione su altri livelli che contribuiscono a rendere ancora più frenetico questocapitolo.2 prende tutti gli elementi di successo del primo storico capitolo e ripropone il tutto con stupende animazioni in 2D disegnate a mano al fine di creare l'esperienza windjamming ...

Eurogamer_it : #Windjammers2 si mostra in un nuovo video gameplay - VG247it : Windjammers 2 si mostra per la prima volta in un trailer che profuma di nostalgia - -