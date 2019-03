Westminster esclude “no deal” | ma sulla Brexit è sempre caos

ilfogliettone

(Di giovedì 14 marzo 2019) Lae'piu' nel. I deputati ahanno votato per evitare l'uscita senza accordo ma la premier Theresa May, sconfitta in due votazioni una dopo l'altra, non cede e ostinatamente ripropone il suo piano: ha presentato una mozione che sara' messa al voto domani la quale prevede che il Regno Unito chieda una proroga di tre mesi dell'uscita, se riuscira' a ottenere dal Parlamento, entro il 20 marzo, l'approvazione dell'accordo siglato con Bruxelles. Di fatto il Parlamento britannico ha escluso di lasciare l'Ue "in qualsiasi momento e circostanza" senza un accordo, approvando una mozione del governo emendata in modo radicale e che di fatto apre la strada a un ormai certo rinvio della. Resta da capire di quanto. Quasi sicuramente oggi la Camera dei Comuni acconsentira' ad estendere l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, in base al quale sono iniziati i due ...

a_milani92 : RT @sandrogozi: Saga #Brexit continua: stasera Westminster ha detto: NO a hard Brexit/No deal ma legge UK non esclude il “no deal”, NO a… - MichelaRoi : RT @sandrogozi: Saga #Brexit continua: stasera Westminster ha detto: NO a hard Brexit/No deal ma legge UK non esclude il “no deal”, NO a… -