Wanda Nara | “Nessuno può farmi stare zitta Continuerò a dire le cose che penso”

Wanda Nara-Inter - nuovo atto della querelle : “continuerò sempre a dire ciò che penso” : Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, ha parlato delle difficoltà affrontate da una donna nel mondo del calcio “Continuerò ad esprimere le mie idee, dicendo sempre quello che penso“. Lo ha detto Wanda Nara, moglie e agente del campione dell’Inter Mauro Icardi, ricevendo il Premio Socrate nel corso di una cerimonia in corso a Milano. “Il mondo del calcio -spiega- è molto difficile per una donna, ma io ...

Wanda Nara scrive un post criptico : 'Una scelta è come un salto - ti spaventa' (FOTO) : La bufera in casa Inter sembra tutt'altro che attenuata. Mentre proseguono gli intrighi e i confronti tra i vari membri della squadra nerazzurra, Wanda Nara sta continuando a pubblicare dei post alquanto criptici e provocatori sui suoi social. Uno degli ultimi la ritrae in costume da bagno con in risalto le sue curve mozzafiato e una didascalia alquanto enigmatica. La moglie e procuratrice di Mauro Icadi ha, infatti, scritto: "Una scelta è come ...

Marotta e le ultime sul caso Icardi : “non ho visto Wanda Nara - va in onda tardi - io la mattina lavoro” : Beppe Marotta è tornato caso Icardi-Wanda Nara parlando a margine dell’assemblea di Lega andata in scena oggi “Se ho visto la trasmissione di Wanda Nara? Non la guardo perché si fa tardi e la mattina mi alzo presto per lavorare. Basta con le solite cose su Icardi“. Queste le parole di Beppe Marotta rilasciate ai cronisti a seguito dell’assemblea di Lega sul caso Icardi-Wanda Nara. Il dirigente dell’Inter ha ...

Icardi-Inter - la svolta : Wanda Nara rivela : “Questa la sua decisione” : ICARDI INTER- Mauro Icardi, ancora separato in casa in chiave nerazzurra, è pronto a tentare di ricucire il rapporto tra le parti e ritornare ad aiutare l’Inter per la scalata verso un posto Champions. A confermarlo è stata la stessa Wanda Nara a i microfoni di “Tiki Taka”. La sensazione è che le parti vogliano […] More