Voto di scambio | 96 indagati in Sicilia C’è anche l’ex governatore Cuffaro

Santangelo : Ddl Voto di scambio duro colpo alla mafia : 'I fatti di cronaca degli ultimi giorni - ha proseguito Santangelo - fanno emergere per l'ennesima volta azioni criminali che ancora oggi condizionano le tornate elettorali nel nostro Paese'. 'Il ...

Voto di scambio politico-mafioso. Un altro passo verso la legalità. Parla la commissaria M5S dell'Antimafia - Ascari : 'Così si fermano i ... : Basta seguire la cronaca o leggere i nomi degli impresentabili che, troppo spesso, popolano le liste elettorali dei partiti tradizionali. Noi controlliamo da sempre la situazione giudiziaria dei ...

Voto di scambio - la Camera approva con 280 sì. Fdi vota con M5s e Lega. Contrari Pd e Forza Italia. La legge torna al Senato : La Camera ha approvato la riforma del Voto di scambio. A favore hanno votato 280 deputati, 135 i Contrari mentre in dieci si sono astenuti. La legge adesso tornerà al Senato, dove era stata approvata una prima volta il 24 ottobre, dato che nel frattempo è stata modificata dalla commissione giustizia di Montecitorio. In aula a votare a favore della legge sono state le forze di governo: i deputati del Movimento 5 stelle, che hanno proposto la ...

Voto scambio : ok Camera - ora va a Senato : 15.30 Approvata alla Camera la proposta di legge contro il Voto di scambio politico-mafioso. Il provvedimento proposto dal Senatore pentastellato Giarrusso e approvato al Senato il 24 ottobre scorso, ha ottenuto 280 voti a favore, 135 contrari e 10 astensioni. A favore hanno votato M5S, Lega e FdI. Contrari invece Pd,Forza Italia, Gruppo misto noi con l'Italia, Leu si è astenuta. La proposta di legge tornerà al Senato per la terza lettura.

Voto di scambio - Delmastro Delle Vedove (FdI) : “Che succede se a promettere voti è un colletto bianco - vi va bene?” : “Che succede se a promettere voti è un colletto bianco, a voi va bene?”. La domanda, retorica, è del deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, intervenuto alla Camera dove è in esame la proposta di legge che riguarda il Voto di scambio politico-mafioso. Per Delmastro Delle Vedove il provvedimento andrebbe esteso ai casi in cui ci sono persone non appartenenti alla criminalità organizzata che promettono voti ...

Renzi : 'I 5 stelle esplosi - ne rivendico il merito. Reddito di cittadinanza è diseducativo e tiene in vita il Voto di scambio' : Lei sa che in questo sono un esperto: ci ho messo tre anni a saturare la presenza politica. Il film è lo stesso. I cicli politici sono sempre più veloci. Non a caso Salvini ha smesso di mettersi le ...

Renzi : “I 5 stelle esplosi - ne rivendico il merito. Reddito di cittadinanza è diseducativo e tiene in vita il Voto di scambio” : Stanno “impantanando” il Paese, “qui sta accadendo un fatto enorme: l’Italia è tornata in recessione. Questo governo, che non riesce a decidere sulla Tav, è il governo che metterà la patrimoniale. Però loro sono simpatici, io antipatico… Salvini e Di Maio stanno distruggendo il Paese“. E poi “il Reddito di cittadinanza è un fatto diseducativo per i giovani e tiene in vita il voto di scambio al Sud col ...

Voto di scambio - Forza Italia all'attacco della legge : 'Così stop a campagna elettorale. Parlamento sarà in galera' : Per Mario Occhiuto la legge del Voto di scambio ' scoraggia l'attività politica sul territorio e condanna molte zone all'isolamento. Chi andrà ad avvicinare certi cittadini, a fare campagna ...

Voto di scambio - Forza Italia all’attacco della legge : “Così stop a campagna elettorale. Parlamento sarà in galera” : Qualcuno dice di essere pronto a “chiudere la segreteria politica“. Qualcun altro profettizza: “Così si svuoteranno i comuni“. Di più: “Si rischia di trasferire il Parlamento dentro a una galera“. Tutti o quasi sono d’accordo: se davvero passasse questa riforma “si smetterebbe di fare campagna elettorale“. “Come si fa a sapere che uno è mafioso se non ce l’ha scritto in ...

Voto di scambio - il deputato di FdI : “Stringere la mano a uno dell’Anonima sequestri? Provate voi a non farlo…” : “Se siete in un bar di Orgosolo (in provincia di Nuoro, ndr) Provate a non stringere la mano a uno dell’Anonima sequestri. Gli rifiutate il saluto? Perché non ci Provate a farlo?”. A dirlo, alla Camera, dove è in corso la discussione generale sulla riforma che riguarda il Voto di scambio politico-mafioso, il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda. L'articolo Voto di scambio, il deputato di FdI: “Stringere ...

Voto di scambio - Fatuzzo (FI) : ‘Rischio di fare Parlamento in galera’. Palazzotto (LeU) : ‘Riforma seria - voi in malafede’ : Alla Camera è iniziata la discussione generale sulla proposta di legge che riguarda il Voto di scambio politico-mafioso. I deputati di Forza Italia sono intervenuti per dire, sostanzialmente, che è impossibile capire se una persona, incontrata in campagna elettorale, sia un mafioso “perché non ce l’ha scritto in faccia”. E Carlo Fatuzzo, leader del Partito Pensionati, ha tratto le conclusioni. Con una riforma così (cioè di ...

Blitz contro mafia e Voto di scambio : 25 arresti a Trapani - due sono politici : 25 persone arrestate, tra cui l'ex deputato regionale Pd Paolo Ruggirello e l'ex assessore di Trapani Ivana Inferrera. Sgominato il mandamento mafioso di Trapani, guidato da Franco e Pietro Virga, vicinissimi al boss latitante Mattia Messina Denaro. Sequestro di beni per 10 milioni di euro. Sigilli ad un Grand Hotel a Favignana.Continua a leggere

