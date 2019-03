Volley | Gianlorenzo Blengini | “Sentirò Juantorena a fine stagione Vettori può tornare in

oasport

(Di giovedì 14 marzo 2019) ESCLUSIVA OA SPORT – Una telefonata allunga la vita, recitava un vecchio spot di un noto gestore telefonico. La telefonata ci sarà, appena finito il campionato della Lube Civitanova.“Chicco”si armerà di gettoni e alzerà la cornetta come era solito fare Massimo Lopez nel suddetto famoso spot e comporrà il numero di Osmanye a quel punto tutto il mondo della pallavolo resterà col fiato sospeso, come il plotone dei giustizieri della Legione Straniera.Si sono già sentiti,e hanno deciso di buon grado di aggiornarsi acampionato, per non creare interferenze nell’attività del club ma l’impressione è che ci siano margini per il ritorno dello schiacciatore ex cubano in azzurro in vista di quello che potrebbe essere l’ultimo biennio olimpico della sua carriera. Un piccolo sforzo per tentare di regalare la partecipazione ...

