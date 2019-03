Vodafone Special Minuti 50GB e 2 mesi gratis di Vodafone Pass Video offerti ad alcuni già

Ex-clienti Vodafone? Occhio agli SMS - Special Minuti 30GB e 50GB a prezzi super per voi : Vodafone continua a tentare gli ex clienti proponendo offerte winback con Minuti illimitati e 30/50 Giga di Internet 4G a partire da 6 euro al mese. Avete ricevuto anche voi gli SMS? L'articolo Ex-clienti Vodafone? Occhio agli SMS, Special Minuti 30GB e 50GB a prezzi super per voi proviene da TuttoAndroid.

Vodafone offre Special Minuti 50 Giga anche a 6 - 99 euro e proroga Shake Remix Unlimited : Vodafone proroga l'offerta Shake Remix Unlimited e propone Special Minuti 50GB a 6,99 euro al mese ad alcuni ex clienti, tramite SMS. L'articolo Vodafone offre Special Minuti 50 Giga anche a 6,99 euro e proroga Shake Remix Unlimited proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Unlimited x3 Special con 20 Giga a 11 - 99 euro disponibile sino al 6 marzo - la nuova versione di CoopVoce ChiamaTutti 1000S fino al 10 aprile : Dovrebbe essere disponibile fino a mercoledì 6 marzo 2019 la promozione dedicata alle nuove attivazioni online dell’offerta Vodafone Unlimited x3 Special L'articolo Vodafone Unlimited x3 Special con 20 Giga a 11,99 euro disponibile sino al 6 marzo, la nuova versione di CoopVoce ChiamaTutti 1000S fino al 10 aprile proviene da TuttoAndroid.

Vodafone lancia una nuova campagna winback con Special Minuti 50 Giga a 7 - 99 e 8 - 99 euro : Vodafone lancia una nuova campagna winback che propone ad alcuni clienti l'offerta Special Minuti 50 GB a 7,99 oppure 8,99 euro al mese. L'articolo Vodafone lancia una nuova campagna winback con Special Minuti 50 Giga a 7,99 e 8,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Vodafone coccola i clienti attuali e futuri : Giga Week 50 Giga per i primi - Special Minuti 50 Giga per i secondi : Vodafone coccola i suoi clienti e coloro che potrebbero diventarlo nel giro di poco: 50 Giga a un euro per i primi, un pacchetto conveniente per i secondi L'articolo Vodafone coccola i clienti attuali e futuri: Giga Week 50 Giga per i primi, Special Minuti 50 Giga per i secondi proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Special Minuti 7GB disponibile a 5 euro per alcuni già clienti : Vodafone Italia ha iniziato a proporre ad alcuni già clienti la possibilità di attivare Vodafone Special Minuti 7GB al prezzo di 5 euro al mese L'articolo Vodafone Special Minuti 7GB disponibile a 5 euro per alcuni già clienti proviene da TuttoAndroid.

TIM - Vodafone e Rabona Mobile festeggiano San Valentino con degli sconti speciali : Oggi 14 Febbraio 2019 TIM, Vodafone e Rabona Mobile offrono degli sconti per festeggiare con voi San Valentino. Tutti i clienti TIM prepagati potranno ricevere un bonus di ricarica in omaggio effettuando delle ricariche tramite l’App MyTIM pari al 10% del valore totale ricaricato. Vodafone propone uno sconto di 50 euro per tutti i nuovi e già clienti Vodafone che decideranno di acquistare online a rate lo smartwatch Apple Watch Series 4 nella ...

Vodafone insiste con le Special Minuti 50GB da 6 - 99 euro al mese : Vodafone insiste con gli ex clienti e prova a convincerli a tornare proponendo la Vodafone Special Minuti 50GB: Minuti illimitati di chiamate verso tutti e 50 GB di Internet 4G a partire da 6,99 euro. L'articolo Vodafone insiste con le Special Minuti 50GB da 6,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Special Minuti 50GB offerta ad alcuni ex clienti a 6 - 99 euro : Ieri ad una nuova campagna dedicata ad alcuni ex clienti Vodafone ai quali viene proposto di tornare con Vodafone Special Minuti 50GB a 6,99 euro L'articolo Vodafone Special Minuti 50GB offerta ad alcuni ex clienti a 6,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Promozioni Vodafone - Unlimited x3 Special è attivabile online - minuti illimitati e 20 Gb : Altra novità sulle Promozioni telefoniche per l'inizio del mese di febbraio. Questa volta la protagonista è Vodafone, che ha deciso di rispondere alle numerose Promozioni lanciate a fine gennaio da Tim. Vodafone Unlimited x3 Special diventa infatti Vodafone Unlimited x3 Special Special per chi l'attiva online. Si tratta della nuova promozione lanciata dall'azienda inglese, grazie alla quale, aderendo tramite sito ufficiale (selezionando il tasto ...

Vodafone torna a offrire Internet Unlimited Special e lancia Unlimited X3 Special Special : Vodafone sta contattando alcuni clienti di rete mobile, proponendo loro l'offerta convergente di rete fissa Internet Unlimited a un prezzo vantaggioso. Arriva anche Unlimited X3 Special Special. L'articolo Vodafone torna a offrire Internet Unlimited Special e lancia Unlimited X3 Special Special proviene da TuttoAndroid.

Vodafone offre ad alcuni ex clienti Special Minuti 50GB a 6 - 99 euro - Wind il Samsung Galaxy J6 (2018) a un prezzo speciale : Vodafone ha dato il via ad una nuova iniziativa dedicata ad alcuni ex clienti, ai quali viene proposta Special Minuti 50GB con un canone di 6,99 euro L'articolo Vodafone offre ad alcuni ex clienti Special Minuti 50GB a 6,99 euro, Wind il Samsung Galaxy J6 (2018) a un prezzo Speciale proviene da TuttoAndroid.

Vodafone propone ad alcuni clienti Giga All Night a prezzi speciali : Se siete clienti Vodafone in questi giorni potreste ricevere dal vostro operatore l'invito ad attivare l'opzione aggiuntiva Giga All Night. Ecco tutti i dettagli L'articolo Vodafone propone ad alcuni clienti Giga All Night a prezzi speciali proviene da TuttoAndroid.

Vodafone attacca Iliad e Kena Mobile con Special Minuti 30GB e Special Minuti 50GB : Vodafone va all'attacco di Iliad e Kena Mobile con Special Minuti 30GB e Special Minuti 50GB, offerte attivabili solo nei negozi aderenti. L'articolo Vodafone attacca Iliad e Kena Mobile con Special Minuti 30GB e Special Minuti 50GB proviene da TuttoAndroid.