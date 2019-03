Visco | imprese pagavano poco i giovani | poi li hanno licenziati

askanews

(Di giovedì 14 marzo 2019) Roma, 14 mar., askanews, - La gran parte delleitaliane ha risposto alla concorrenza internazionale negli anni Duemila 'pagando' i, per poi sbarazzarsene quando è arrivata la ...

bancaditalia : “In Italia non siamo riusciti ad adeguare strutture produttive, capitale umano, infrastrutture e organizzazione del… - angelorlandi : RT @bancaditalia: “In Italia non siamo riusciti ad adeguare strutture produttive, capitale umano, infrastrutture e organizzazione delle imp… - gkorps : RT @bancaditalia: “In Italia non siamo riusciti ad adeguare strutture produttive, capitale umano, infrastrutture e organizzazione delle imp… -