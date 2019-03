Violentata dal parroco da bambina | anni dopo lo fa condannare ma il paese si schiera col

Argentina - Violentata dal nonno e costretta a partorire : tenta suicidio - muore il figlio : Soltanto qualche settimana fa era emersa la notizia scioccante delle violenze sessuali che una bambina di appena undici anni è stata costretta a subire da parte di suo nonno in Argentina. Purtroppo, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, dopo che le è stato negato l'aborto e ha dovuto partorire attraverso un cesareo, la ragazzina ha tentato di suicidarsi per ben due volte. L'intero paese sudamericano è sotto choc per quanto ...

Bimba di 4 anni Violentata dal padre : E' stato condannato per violenza sessuale aggravata a quattro anni e nove mesi di carcere con rito abbreviato dal gup di Cuneo un trentenne residente nel cuneese accusato di aver abusato della figlia ...

Cuneo - bambina 4 anni Violentata dal padre/ Trovati video degli abusi sul cellulare : Cuneo, bambina di 4 anni violentata dal padre: nel suo cellulare video degli abusi. Le indagini dopo la confidenza della figlia alla nonna

'Meglio morta che lesbica' - ragazza malmenata e Violentata per anni dal padre : A Palermo si è consumato un caso di violenza ai danni di una ragazza minorenne poiché lesbica. I colpevoli di queste violenze sono i suoi genitori. Il padre ha abusato di lei per anni nel tentativo di spingere la figlia a smettere di essere lesbica. L'uomo diceva: "Meglio morta che lesbica". Una volta raggiunta la maggiore età, dopo anni di soprusi e violenze, la ragazza ha trovato il ragazzo di scappare di casa e di denunciare i suoi genitori. ...

Violentata sulla Circumvesuviana - fermati tre ragazzi : incastrati dalle videocamere : La Polizia ha fermato tre uomini, tutti di San Giorgio a Cremano , in relazione alla subita ieri pomeriggio da una 24enne in un ascensore della locale stazione della Circumvesuviana . Sarebbero stati ...

Lecce - Violentata da piccola e per anni dal nonno : 88enne a processo : A distanza di oltre un anno dal ritrovamento del cadavere della 19enne che aveva denunciato il nonno prima di essere uccisa da un amico, per l'anziano pensionato richiesto il rinvio a giudizio con la pesantissima accusa di violenza sessuale aggravata e continuata. Secondo il racconto che aveva fatto la vittima, l'uomo avrebbe preteso rapporti sessuali completi minacciando di uccidere la nonna.Continua a leggere

Genova - 17enne Violentata dal patrigno davanti alla madre che l'aveva stordita con alcol e psicofarmaci : I due sono stati arrestati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Vittima una ragazza costretta a bere e assumere sostanze psicotrope prima dello stupro

Violentata e uccisa a 2 anni dal compagno della mamma : staccata la spina : La sua bambina è stata Violentata e massacrata di botte, poi lui ha dovuto staccare la spina che la teneva in vita. Robert Smyth Jr, del New Jersey, ha dovuto vivere nuovamente quei terribili...

Violentata dal fidanzato e dall’amico mentre dorme : lo scopre trovando video dello stupro sul telefono : La 24enne di Melbourne, in Australia, ha scoperto di essere stata stuprata dopo aver trovato il filmato della violenza sul cellulare del compagno: avrebbe riconosciuto le mani e i tatuaggi del ragazzo e del suo amico, e così li ha fatti arrestare. Ora è arrivata la condanna.Continua a leggere