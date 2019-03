Vieni da Me - straziante rivelazione di Annalisa Minetti : "Mia sorella - prima di diventare cieca..." : A Vieni da Me di Caterina Balivo, la cantante Annalisa Minetti, non vedente, si commuove parlando di sua sorella Francesca. "La prima cosa che mi sono imposta quando ho scoperto che anche Francesca avrebbe avuto questa difficoltà nella vita e che sarebbe andata a peggiorare nel tempo, è che mi sono

Vieni da me - Caterina Balivo non regge : lacrime in diretta poi le scuse. 'Scusate - forse...' - straziante : 'Non sono riuscita a trattenere le lacrime...'. Caterina Balivo crolla in diretta a Vieni da me , non riesce a salutare e poi su Instagram, alla fine della puntata, si scusa con i telespettatori. 'Non ...