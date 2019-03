Vieni da Me | Pamela Petrarolo e il clamoroso sfogo su Ambra Angiolini | Snervante

Vieni da me Pamela Prati annuncia le nozze con Marco Caltagirone : Pamela Prati ospite a ‘Vieni da me’, ha raccontato di essere felicemente innamorata del compagno Marco Caltagirone un’imprenditore edile, piuttosto schivo alle luci dei riflettori e di essere pronta, a 60 anni, di indossare l’abito bianco: “Marco è l’altra metà della mia mela, è proprio l’amore, ho aspettato tutta la vita lui. Ci stavamo cercando e ci siamo trovati. Ci sposeremo. È un uomo di altri tempi, io dico veramente che ...

Pamela Prati a Vieni da Me : 'Ho passato la mia infanzia in collegio' : Nella puntata del 24 gennaio del talk show condotto su Rai2 da Caterina Balivo, la prima ospite in studio è stata Pamela Prati. La show girl ha parlato della sua vita a 360 gradi, dalla sua infanzia difficile passata in collegio all'amore con Marco, a cui ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento per quanto le sta dando. Pamela Prati si commuove parlando della madre Pamela Prati è una showgirl, attrice e cantante italiana nata a Ozieri nel ...

Vieni da Me - Pamela Prati stravolta dall'amore : "Sei un uomo meraviglioso" - e scoppia in lacrime : A Vieni da Me di Caterina Balivo, ospite in studio Pamela Prati, che parla della sua nuova vita accanto al fidanzato Marco. La showgirl, grazie a lui, è rinata ed è diventata madre di due bambini in affidamento: finalmente ha una famiglia tutta sua, un desiderio che covava da tempo e che ha realizza

